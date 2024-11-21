Fplus поставил оборудование крупнейшему в ЮФО центру патриотического воспитания

Российский производитель электроники Fplus в партнерстве с системным интегратором ООО «Технолоджис» поставил серверное оборудование для оснащения ИТ-инфраструктуры одного из крупнейших в стране центров патриотического воспитания, расположенного в Краснодарском крае. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Заказчику – военно-патриотическому центру имени В.Г. Казанцева – требовалось смонтировать систему агрегации сетей связи, организовать работу файлового хранилища и корпоративного программного обеспечения «Р7-Офис» на базе серверов отечественного производства. Наладить и запустить оборудование было необходимо к открытию центра и старту образовательных программ.

Проект выполнил системный интегратор ООО «Технолоджис». На этапе тестирования специалисты компании рассматривали несколько решений, но остановились на двухпроцессорных серверах Fplus серии «Спутник», предназначенных для работы с базами данных и решения задач в сфере виртуализации.

Эти устройства полностью отвечали основными требованиям заказчика к производительности, цене и возможностям расширения базовой конфигурации серверов по мере роста нагрузки на сетевую инфраструктуру. Оборудование Fplus выпускается на территории России, включено в реестр промышленной продукции Минпромторга и совместимо с ПО «Р7-Офис».

«Проект был завершен успешно: все этапы, от физической установки в стойку до подключения и установки ПО, прошли без сбоев и ошибок. Дальнейшая эксплуатация позволила заказчику оценить безупречную работу системы, построенной на российских решениях. Этот опыт дал нам возможность нарастить свою экспертизу в области отечественных разработок», – сказал директор ООО «Технолоджис» Антон Беликов.