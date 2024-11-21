Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру для ТД АЛТАН

Компания использует облачные сервисы для хранения данных и совместной работы с файлами.

ТД АЛТАН входит в состав негосударственной холдинговой структуры, объединяющей предприятия Алтайского края: ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», ООО «Торговый Дом АЛТАН». Компания специализируется на глубокой переработке твердых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий под торговой маркой «Granmulino».

Облачные сервисы были нужны ТД АЛТАН для совместной работы с документами, а также размещения данных в удобном сетевом хранилище, закрытом от третьих лиц. Решение SaaS NextCloud от корпоративного облачного провайдера Cloud4Y помогло закрыть эту потребность. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Облачное хранилище на базе NextCloud — это решение, которое обеспечивает возможности совместной работы с файлами в режиме онлайн с соблюдением всех требований безопасности. Оно является альтернативой привычным облачным хранилищам и превосходит их по уровню информационной безопасности благодаря использованию встроенных механизмов шифрования и контроля. Тэгирование файлов на основе правил позволяют ограничивать доступ, преобразовывать, удалять или сохранять данные в соответствии с юридическими нормами и требованиями бизнеса.

Поскольку в составе холдинговой структуры действует несколько отдельных организаций и большое количество территориально разнесенных сотрудников, потребность в совместной работе с внутренней документацией становится особенно актуальной. Решение SaaS NextCloud позволяет загружать, скачивать, редактировать файлы через веб-интерфейс с любого устройства, подключенного к интернету.

В ближайшее время ТД АЛТАН планирует увеличить объем потребляемых ресурсов, сделав работу с файлами более прозрачной и управляемой.