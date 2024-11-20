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Жители Краснослободска получили обновленную сеть 4G МТС

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов Волгоградской области. Обновленную сеть 4G в преддверии 155-летнего юбилея развернули в единственном городе, расположенном в Волго-Ахтубинской пойме – Краснослободске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования скорость мобильного интернета в среднем выросла на четверть. Улучшения почувствуют не только жители Краснослободска, но и хутора Госпитомник. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность местным жителям с комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Связь стала базовой потребностью, а также средством обеспечения безопасности и решения важных житейских вопросов. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы у местных жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Волгоградской области», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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