Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали»

ИТ-команда «Северстали» совместно с функцией охраны труда компании внедряет систему оповещения и визуализации СОВА на основе технологии компьютерного зрения для снижения и предотвращения рисков травм и несчастных случаев среди сотрудников.

Первый этап проекта стартовал с внедрения десяти моделей компьютерного зрения на 660 камерах на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), «Северсталь-метиза» и Яковлевского ГОКа. С их помощью будет осуществляться мониторинг нахождения работников в опасных зонах, безопасного хода погрузо-разгрузочных работ, работ на высоте, а также ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ). Благодаря интеграции платформы СОВА с ПК «КОТ» и разработке новых функциональных модулей возможна гибкая и специфичная настройка сценариев выявления и активного реагирования на возможные угрозы и нарушения специфично для каждой видеокамеры и рабочей зоны. В будущем к функции мониторинга и оповещения планируется добавить инструменты прогнозирования. Кроме того, в платформу могут быть подключены и сторонние модели компьютерного зрения для контроля соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.

Особенностью платформы СОВА является её доступность: внедрение моделей могут осуществлять не только аналитики данных, но и обученные эксперты направления по цифровизации охраны труда и промышленной безопасности. Это ускорит процесс адаптации технологии на производстве и сделает её доступной для многих локаций.

«Проект СОВА для нас — это шаг вперёд в повышении безопасности наших сотрудников. Мы стремимся создать условия, при которых работа на предприятии будет максимально безопасной. Эта система позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы и таким образом предотвращать происшествия. Полное исключение смертельного травматизма и существенное снижение числа травм — наша основная цель, и мы уверены, что СОВА станет важным инструментом в её достижении», — сказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии (ОТ, ПБ и Э) «Северстали» Альберт Лясковский.

«СОВА — это масштабный проект, который является вызовом не только для нашего предприятия, но и для всей отрасли. Его успешное внедрение станет ориентиром для дальнейшего развития в области применения технологий искусственного интеллекта. Это амбициозная задача для команды, но мы уверены, что благодаря совместным усилиям сможем её решить», — отметила директор «Северсталь Диджитал» (кластер «Искусственный интеллект» «Северстали») Светлана Потапова.