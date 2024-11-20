Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 17.0.1

Компания Postgres Professional первой среди российских разработчиков представила новую версию СУБД на базе выпущенной в сентябре PostgreSQL 17.

С мажорным обновлением Postgres Pro Standard заказчики получили доступ ко всем возможностям открытой PostgreSQL 17 в проверенной российской СУБД Postgres Pro. Система включает более 40 усовершенствований и функций, а также оптимизации для работы с «1С:Предприятие» и круглосуточную поддержку пользователей.

В выпуск включены новая система управления памятью для VACUUM; поддержка стандарта SQL/JSON; улучшения производительности запросов; поддержка инкрементального бэкапа pg_basebackup; улучшения в логической репликации.

Также новая версия содержит ряд изменений и усовершенствований, доступных только в Postgres Pro Standard:

• Добавлены подкоманды Split partition и Merge partitions в команду Alter table. Подкоманды улучшают управление секционированными таблицами: первая разделяет одну секцию на несколько, вторая объединяет несколько секций в одну.

• Добавлено расширение pgpro_autopart, обеспечивающее динамическое создание секций с помощью триггеров для представлений секционированных таблиц.

• Удалено признанное устаревшим расширение pg_pathman.

В выпуске обновлено большинство решений, дополняющих базовую функциональность PostgreSQL:

• Модуль для адаптивной оптимизации запросов aqo обновлён до версии 3.0. В модуле реализован режим «песочницы», позволяющий работать в изолированной среде, не затрагивая основную базу знаний aqo, а также добавлен механизм обучения, при котором aqo корректирует оценку количества строк планировщика с помощью собственных предсказаний.

• Модуль pgpro_pwr, предназначенный для выявления наиболее ресурсоёмких операций в БД, обновлён до версии 4.7 и получил новые возможности — механизм промежуточных выборок для сбора относительно быстро меняющихся данных, новые таблицы отчётов, в частности касающиеся состояний сеансов и другое.

• Расширение pgpro_stats для сбора статистики планирования и выполнения всех обрабатываемых сервером SQL-операторов обновлено до версии 1.8. Помимо поддержки новых полей модуля pg_stat_statements в расширении усовершенствован доступ пользователей к представлениям и функциям.

Кроме этого, обновления получили: драйвер ODBC, расширения oracle_fdw, PLV8 и tds_fdw, модули orafce, pg_repack, утилиты pgpro_controldata и pg_filedump, приложение pg_probackup.

Подробная информация об обновлениях и миграции на новую версию доступна в замечаниях к выпускам на сайте компании.