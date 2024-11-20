Нижегородская область среди первых регионов страны внедрит новые сервисы на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности и комфорта пассажиров

Нижегородская область станет участником эксперимента по внедрению цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта - Федеральной навигационно-информационной системы и Системы контроля пассажирских перевозок. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Проекты создаются на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволят региону получить инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Нижегородской области в онлайн-режиме о маршрутах и графике движения общественного транспорта на региональном, городском и межмуниципальном уровнях. Система контроля пассажирских перевозок повысит прозрачность работы межрегиональных перевозчиков и соблюдения транспортными компаниями требований по безопасности и комфорту пассажиров.

«Наши стратегические партнерские взаимоотношения будут направлены на развитие информационных технологий и навигационной деятельности за счет расширения применения услуг на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в транспортной отрасли, в том числе в сфере пассажирских перевозок, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Помимо этого, мы намерены сотрудничать при разработке и реализации технологических инициатив и проектов в сфере информационных технологий и навигационной деятельности», - сказал Сергей Морозов.

Алексей Райкевич отметил, что Нижегородская область входит в число федеральных лидеров и активно использует данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления транспортным комплексом, повышения безопасности и пассажиров.

«Нижегородская область входит в топ-10 регионов в нашем совместном с Ространснадзором рейтинге. Более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», и данные от госинформсистемы помогают все большему числу пассажиров планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему - государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта. Такое решение позволит повысить эффективность работы общественного транспорта. Участие Нижегородской области во внедрении Системы контроля пассажирских перевозок станет вкладом в повышение безопасности межрегиональных пассажирских перевозок во всем Приволжском федеральном округе», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС».