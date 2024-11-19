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Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne

Сеть ресторанов Rostic’s завершила внедрение безопасной российской ITSM-системы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективности работы всех подразделений компании. Об этом CNews сообщили представители АО «Кросс технолоджис».

За II квартал 2024 г. с помощью системы было обработано 90 тыс. ИТ-обращений. Платформа внедрена в 600 ресторанах сети, ежедневно ее используют 2000 сотрудников.

До внедрения российского решения в Rostic’s использовалось зарубежное программное обеспечение для автоматизации ИТ-процессов, которое не отвечало растущим потребностям бизнеса в гибкости и масштабирования. Внедрение российского решения началось в июне 2023 г. и включало этапы тестирования, пилотирования и постепенного масштабирования.

Когда возникла потребность перейти на другой продукт, Rostic’s проанализировала несколько представленных на рынке решений. Предпочтение отдали ITSM-системе SimpleOne – компанию привлекли возможности кастомизации под потребности бизнеса и присутствие системы в реестре российского ПО.

Новая система помогает управлять запросами сотрудников, следить за инцидентами, управлять изменениями и вести учет ИТ-активов. SimpleOne ITSM используется всеми сотрудниками компании для подачи заявок, а также различными подразделениями для их обработки, включая ИТ, бухгалтерию, маркетинг, департамент снабжения и управления качеством, юридический департамент и HR.

Партнером по внедрению выступила компания «Кросс технолоджис», интегратор решений для информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов. В рамках проекта была проведена работа по адаптации и расширению функциональности системы: доработаны ключевые компоненты, включая модули управления пользовательскими вопросами, запросами на обслуживание и инцидентами.

Кроме того, АО «Кросс технолоджис» был разработан ряд новых компонентов, значительно расширяющих возможности системы. Среди них — «SCRUM-модуль» для управления проектами и задачами, а также «Почтовый клиент» для визуального контроля исполнения заявок.

В планах Rostic’s — дальнейшее расширение использования системы. В будущем будут автоматизированы процессы в службе эксплуатации, согласование командировок и авансовых отчетов, а также планируется реализация обработки кадровых запросов в HR-департаменте.

«Внедрение SimpleOne позволило нам значительно оптимизировать процессы управления сервисными запросами и инцидентами. Особенно важным для нас стала возможность самостоятельного управления каталогом услуг, что обеспечивает гибкость и оперативность в адаптации системы под меняющиеся потребности бизнеса», — сказала менеджер ITSM в Rostic’s Елена Барановская.

«Этот проект стал для нас интересным вызовом. Мы благодарны команде Rostic's и интегратору “Кросс технолоджис” за продуктивное сотрудничество и рады, что внедренное решение уже помогает компании повысить эффективность внутренних процессов», — сказал генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG Сергей Чуканов.

«Опыт и компетенции нашей команды во внедрении и кастомизации ИТ-продуктов в компаниях с большим количеством сотрудников и сложной высоконагруженной ИТ-инфраструктурой помог нам в этом непростом и очень интересном для российского рынка проекте. Rostic's быстро развивается и компании нужны ИТ-продукты, соответствующие этому темпу, чтобы повышать эффективность и гибкость работы. Весь процесс внедрения проходил при участии специалистов по информационной безопасности и отвечает самым высоким стандартам защищенности», — сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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