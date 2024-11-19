CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге

Компания «Ростелеком» установила первую цифровую кабину-офис в Екатеринбурге. Технологичные и компактные конструкции предназначены для проведения срочных переговоров, совещаний, конференций или онлайн-встреч. Мобильное пространство оснащено всем необходимым для комфортной и продуктивной работы: хорошим освещением, эргономичной мебелью, беспроводной зарядкой и стабильным Wi-Fi-сигналом, розетками 220 B, USB и Type-C.

Офисная капсула нового поколения оборудована звукоизоляцией и беззвучной системой вентиляции, которая полностью обновляет воздух каждые 42 секунды. Внешние умные экраны кабины могут стать эффективными рекламными носителями.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Цифровые офисные кабины от “Ростелекома” – это инновационное решение для современного бизнеса. Они сочетают в себе удобство, функциональность и эффективность, что делает их идеальным выбором для компаний, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность сотрудников.

На фоне растущего спроса на гибкие форматы работы цифровые офисные кабины становятся стратегически выгодным решением. Они предлагают компактные и комфортабельные рабочие пространства, идеально подходящие для удаленной работы».

Цифровое рабочее пространство от «Ростелекома» подходит для уединенной работы в местах с большим скоплением людей: аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах, гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Именно поэтому установка первой офисной капсулы в «Атриум Палас Отеле» полностью соответствует концепции продукта. Кроме Екатеринбурга мобильные конструкции появятся в Верхней Пышме и Первоуральске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще