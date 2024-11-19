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ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD

Облачный провайдер ITGlobal.com предоставляет доступ к современным HPC-кластерам на базе высокопроизводительной платформы для задач ИИ Nvidia HGX H100, размещенным в дата-центре Equinix AM2 в Нидерландах. Решение идеально подходит для обработки ресурсоемких задач в сфере искусственного интеллекта, глубокого обучения и анализа больших данных. ITGlobal.com

HPC-кластеры представляют совокупность узлов, которые функционируют параллельно и соединяются между собой высокоскоростными сетями. Это существенно ускоряет обработку больших объемов данных и позволяет решать сложные вычислительные задачи в научных исследованиях, промышленности и других сферах, где необходимы значительные вычислительные мощности.

«С Nvidia SuperPOD клиенты получают возможность использовать до 256 GPU одновременно, что обеспечивает высокую производительность и скорость вычислений. С таким масштабом, мощностью наши клиенты смогут ускорить исследования и разработки. Это открывает новые перспективы для их бизнеса», — сказал директор облачного бизнеса ITGlobal.com Евгений Свидерский.

Платформа Nvidia HGX H100 включает в себя современные GPU, которые ускоряют задачи для искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей и выполнение других ресурсоемких вычислительных процессов. По данным NVIDIA в сравнении с платформой предыдущего поколения HGX H100 увеличивает в 4,5 раза производительность в задачах ИИ.

Другой особенностью Nvidia HGX H100 является модульная архитектура. Это позволяет не только эффективно использовать доступные ресурсы, но и оперативно наращивать мощности по мере роста потребностей бизнеса.

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