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Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60%

Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

С 2022 г. Directum разворачивает свои продукты в виртуальной инфраструктуре «Т1 Облако»: пользователи имеют доступ к необходимым онлайн-сервисам в режиме 24/7 вне зависимости от количества одновременных подключений и объема обрабатываемой информации.

Среди особенностей облачного сервиса Directum на базе технологий «Т1 Облако»: адаптация системы под потребности сотрудников и рыночные изменения, ускоренное тестирование новых инструментов, простота перехода — развертывание в облаке занимает несколько часов и не требует привлечения ИТ-специалистов заказчика.

Обработка информации осуществляется в безопасной среде. Надежность и отказоустойчивость «Т1 Облако» — 99,95%. Виртуальная инфраструктура соответствует ГОСТ Р 57580.1-2017 по первому усиленному уровню защиты данных и законам 152-ФЗ и 187-ФЗ по наивысшим уровням защищенности. Настройкой и поддержкой продуктов занимается компания Directum. На стороне облачного провайдера — постоянное обновление, гарантия надежности и непрерывного доступа к системам.

«За последние несколько лет мы значительно увеличили потребление ИТ-ресурсов, расширили клиентскую базу и набор предлагаемых нами инструментов. Развитие бизнеса требует модернизации инфраструктуры. С «Т1 Облако» мы последовательно повышаем уровень защищенности и производительность наших систем. Directum уверенно справляется с пиковыми нагрузками, а в случае необходимости пользователи получают дополнительные возможности облачных сервисов в течение нескольких часов», — отметил Дмитрий Князев, руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры компании Directum.

«С ростом доверия к облачным технологиям и необходимостью гибкого и быстрого масштабирования вычислительных ресурсов такие лидеры рынка цифровизации бизнес-процессов, как Directum, все чаще делают выбор в пользу перевода своих клиентов в облако. На протяжении нескольких лет «Т1 Облако» является партнером компании и предоставляет надежную и безопасную облачную инфраструктуру с набором готовых сервисов для эффективного управления процессами, которая помогает бизнесу в цифровой трансформации», — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию «Т1 Облако».

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