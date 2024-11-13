«УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО

ГК «УльтимаТек» заключила партнерское соглашение с ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) и выходит на новый для себя рынок услуг Colocation. Сервис включает в себя предоставление инфраструктуры для размещения серверных стоек и специализированного ИТ оборудования: подключение к высокоскоростным каналам передачи данных, надежное электропитание, системы контроля температурного режима, системы пожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа.

Особенность колокации от «УльтимаТек» в широкой географии расположения узлов связи – более 500 охраняемых объектов в Москве. Таким образом, клиенты могут выбрать ближайшую для себя локацию и размещать серверное оборудование в шаговой доступности. Это нестандартная на рынке опция сделает обслуживание «железа» более оперативным и комфортным.

Еще одно преимущество аренды ИТ-инфраструктуры на объектах «УльтимаТек» – самая конкурентная на рынке стоимость услуг. Цена – один из важнейших факторов для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), которые пока еще имеют ограниченные бюджеты на ИТ, но активно развивают цифровые сервисы и нуждаются в ресурсах современных ЦОДов. Так, на начало 2024 г. 40% малых и средних предпринимателей внедрили ИT в свои процессы, и этот показатель будет расти с каждым годом.

Высокий уровень отказоустойчивости (резервное питание и оптика), круглосуточный мониторинг оборудования и неограниченный доступ владельцев к нему сокращают риски нештатных ситуаций и обеспечивает уверенную работу ИТ-сервисов арендаторов. Объем вычислительных мощностей и возможность поюнитного размещения позволят рационально использовать ИТ и масштабировать ресурсы компаний-МСП с ростом бизнеса.

«УльтимаТек» запускает не совсем типичную для системного интегратора услугу colocation – мы выделяем ее как отдельный вектор развития бизнеса. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис на крупнейшие города России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Севастополь, – сказал генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин. – Оптимальная стоимость услуг, с одной стороны, позволит компаниям, предлагающим услуги ИТ аутсорсинга, без дополнительных инвестиций расширить свой продуктовый портфель и привлечь в качестве новых клиентов МСП. С другой стороны, малый и средний бизнес сможет вкладывать больше средств не в поддержание текущей инфраструктуры, а непосредственно в цифровизацию, повышая таким образом собственную конкурентоспособность на рынке».

«Модель размещения в дата-центрах, которую мы предлагаем совместно с «УльтимаТек», в текущих условиях становится уникальной. Демократичные цены, доступные локации и максимально надежная и отказоустойчивая инфраструктура – эти условия позволят сократить разрыв между растущим спросом на ресурсы и предложением, которое будет соответствовать требованиям участников рынка», – сказал генеральный директор ФГУП «РСВО» Дмитрий Проскура.

Аутсорсинг становится все более привлекательным как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для облачных провайдеров и бизнесов с большим объемом данных. Аренда ИТ-инфраструктуры – это возможность переложить капитальные расходы на плечи провайдера. Вместе со снижением затрат повышается надежность эксплуатации цифровых сервисов – размещение сервера прямо в офисе, возможно, в какой-то мере удобно, но ровно до первого отключения электричества или повреждения интернет-кабеля в выходной день. Колокация же позволит не думать о защите от сбоев в питании, организации доступа в интернет, резервировании каналов связи, и пр. Такая модель использования ИТ снижает риск финансовых потерь из-за простоев и сбоев в работе критически важных информационных систем.