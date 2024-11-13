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«МегаФон» расширил LTE-покрытие в Чугуевском округе

Пользователи в Каменке и Соколовке Чугуевского округа смогут наравне с городскими жителями активно участвовать в ноябрьских распродажах на популярных маркетплейсах. «МегаФон» запустил новое оборудование и обеспечил работу связи 4G в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-инфраструктура работает в диапазонах LTE, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Абонентам доступен выход в Сеть с мобильных устройств на средней скорости более 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы сельчане могли комфортно знакомиться с товарами на электронных торговых площадках, сравнивать предложения разных сайтов и делиться выгодными находками с друзьями и близкими, даже в периоды массовых распродаж.

Воспользоваться услугами связи оператора смогут более 1,5 тыс. местных жителей, а также транзитные пассажиры. Через Каменку проходят маршруты междугородних автобусов, связывающие северное и центральное Приморье, круглый год останавливаются на отдых водители большегрузных автомобилей, а в летнее время — сотни автолюбителей, которые едут к северному побережью Японского моря.

«В регионе мы стараемся максимально охватить сетью четвертого поколения небольшие поселения, чтобы наши абоненты имели равные цифровые возможности. Так в этом году инженеры включили в зону LTE оператора более 10 населенных пунктов Приморья. Большая часть работ по монтажу оборудования проходила в центральной части региона — Черниговском, Хорольском, Ханкайском округах», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Обезличенные данные показывают, что современная связь востребована местными жителями. Аналитики «МегаФона» посчитали, что с начала работы новых базовых станций в Каменке и Соколовке в среднем за неделю абоненты прокачивают через сеть оператора около 300 ГБ данных, а за разговорами по смартфону еженедельно они проводят почти 80 часов.

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