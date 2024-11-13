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«ИТ-Экспертиза» и «Код Безопасности» интегрировали «Континент ZTN-клиент» с ПК «Сакура»

Разработчик программного обеспечения «ИТ-Экспертиза» и ведущий отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» реализовали интеграцию «Континент ZTN-клиент» и программного комплекса «Сакура». Технологический стек позволит заказчикам обеспечить безопасное подключение с удаленных персональных компьютеров.

Организация удаленного доступа в корпоративные сети остается одним из самых уязвимых мест в системе безопасности любой организации, поскольку сотрудники часто используют слабо защищенные личные устройства, что создает угрозу для критических данных.

Интеграция «Континент ZTN-клиент» и ПК «Сакура» решает эту проблему с помощью проверки компьютеров пользователей на соответствие требованиям безопасности.

При установке соединения рабочего места пользователя с защищенной ИТ-инфраструктурой, агент ПК «Сакура» обращается к серверу программного комплекса и проверяет, соответствует ли устройство сотрудника необходимым критериям. И если не соответствует – предотвращает доступ.

Например, если у пользователя отсутствует антивирус, то соединение с сервером доступа АПКШ «Континент 3» или NGFW «Континент 4» на пути к защищенным ресурсам прерывается. Если же проверка пройдена успешно, то устанавливается соединение с сервером доступа, и сотрудник получает разрешение на обращение к защищенным ресурсам.

После этого проверка комплаенса осуществляется с заданной периодичностью. Таким образом, при нарушении сотрудником политик безопасности уже после успешного подключение к внутренней сети такое соединение также будет разорвано.

«Вызовы, возникающие регулярно в современном мире информационной безопасности, вынуждают нас усиливать контроль за работой сотрудников, имеющих доступ к критически важной информации. Особенно – в дистанционном режиме, когда риски компрометации максимальны. Совместное использование продуктов «Сакура» и «Континент ZTN-клиент» позволяет снять недоверие к пользовательской рабочей станции и свести к минимуму «опасности удаленки», – сказала Анастасия Кулагина, коммерческий директор продукта «Сакура», «ИТ-Экспертиза».

Поддержка ПК «Сакура» появится уже в новой версии «Континент ZTN-клиент».

«Использование программного комплекса «Сакура» и «Континент ZTN-клиент» в сочетании с «Континент 3» или «Континент 4» позволяет обеспечить безопасное подключение с удаленных устройств сотрудников по концепции Zero Trust Network Access (ZTNA). Такая архитектура кардинально снижает число инцидентов информационной безопасности, связанных с компрометацией удаленных пользователей», – сказал Дмитрий Лебедев, ведущий эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности».

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