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«Факт»: эксперты обсудили ключевые тренды цифровизации продаж в промышленности

Современные CRM-системы становятся ключевыми инструментами для повышения эффективности и качества сервиса, в том числе и в промышленности. Эксперты металлургической отрасли и ИТ-сектора обсудили ключевые тенденции и вызовы цифровизации клиентских процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Участниками дискуссии стали представители компаний ПАО «ММК», маркетплейс «Платферрум», «Евраз», TMK и «Русал», что позволило собрать разнообразные мнения и подчеркнуть актуальность современных CRM-решений для индустрии.

Среди ведущих направлений — создание цифровых рабочих пространств, которые объединяют все каналы коммуникаций в одной платформе. Это решение позволяет менеджерам вести диалог с клиентами, не переключаясь между системами, что делает рабочие процессы более оперативными и прозрачными. «Интеграция всех каналов в одной системе позволяет нам говорить о совершенно новом уровне качества клиентского сервиса и оперативности выполнения заказов», — отметил директор по развитию веб-интегратора «Факт» Роман Хамутских, подчеркнув значимость этого подхода для повышения доверия клиентов и удобства сотрудников.

Еще одним актуальным трендом является автоматизация рутинных процессов. CRM-системы упрощают документооборот, минимизируя вероятность ошибок и освобождая ресурсы для более сложных задач.

Эксперты обсудили переход на отечественные ИТ-решения, такие как «Битрикс24» и BPMSoft, которые заменяют зарубежные системы, снижая риски и удовлетворяя требованиям локальной кибербезопасности. Еще один важный тренд — аналитика и прогнозирование, позволяющие компаниям лучше планировать ресурсы и улучшать клиентский сервис на основе накопленных данных. Важную роль приобретают и технологии искусственного интеллекта, которые помогают углубленно анализировать поведение клиентов и выстраивать персонализированную коммуникацию.

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