CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

DCLogic вошла в топ-25 крупнейших поставщиков на рынке цифровизации промышленности России в 2023 году по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности в 2023 г., продемонстрировав значительный рост выручки на 237,2%.

Аналитическое агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг «Крупнейшие поставщики цифровизации промышленности», впервые включив в него топ-100 компаний. Исследование базировалось на данных о приросте выручки поставщиков цифровых решений в промышленный сектор за 2023 г., и по его результатам порог для попадания в топ-50 увеличился с 140 млн руб. в 2022 г. до 400 млн руб. в 2023 г.

Согласно результатам рейтинга, DCLogic, работающий для крупных производств на стыке информационных технологий и промышленной автоматизации, по итогам 2023 г. усилил позиции. За год работы интегратор с собственными решениями поднялся в рейтинге поставщиков цифровых решений в промышленность России на 23 место, показав рост выручки за год на 237,2%.

«Цифровизация промышленных предприятий и переход к «Индустрии 4.0» — это глобальный тренд. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо интегрировать ИТ-решения в производственные процессы. Этот тренд на цифровизацию долгосрочный, и в будущем мы все активнее будем использовать интернет вещей на производстве, оптимизируя процессы с помощью ИИ и машинного обучения», — отметил Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic, подчеркнул, что одним из приоритетов компании является поддержка российских предприятий в их цифровом развитии: «За более чем 10 лет работы в сфере промышленной автоматизации мы видим, что клиенты нуждаются в ИТ-решениях, которые эффективно работают на всех уровнях предприятия. В нашем портфеле три собственных решения, способствующих улучшению технико-экономических показателей как отдельных бизнес- и технологических процессов, так и компании в целом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо»

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: