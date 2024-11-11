Заказчики стали подходить к задаче автоматизации более рационально: как изменились цифровые стратегии компаний в 2024 году

За последние годы ИТ-индустрия столкнулась с большим количеством вызовов. Руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов рассказывает, как трансформируются цифровые стратегии компаний в изменяющихся условиях.

Ключевым фактором изменений в последние годы стал уход западных вендоров с рынка. У компаний или совсем нет доступа к иностранным решениям из-за санкций, или возникают сложности в их использовании, так как связь с производителем утеряна. Это стало стимулом к переходу на отечественные решения или даже к созданию собственных. Кроме того, наблюдается и нехватка кадров. Государство пытается решить эту проблему и привлекает молодых специалистов в индустрию — например, предоставляя им льготную ипотеку. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Приоритетом в развитии компаний сейчас является фокус на разработку и внедрение импортонезависимых решений. Также в силу развития технологий важной тенденцией становится стремление бизнесов к автоматизации. При этом заказчики подходят к этой задаче более рационально, чем раньше, просчитывая на старте экономические риски.

Несмотря на сохраняющуюся конкуренцию, мы можем видеть, что компании стали более сплоченными для повышения эффективности бизнеса. Они делятся разработками, чтобы сократить количество издержек. Многие компании, ранее далекие от ИТ, пробуют себя в этой отрасли — например, банки, создающие свои экосистемы.

Кроме того, при составлении цифровой стратегии компании учитывают и тенденции рынка в целом, а именно — расширение, выход на новые площадки. Меняется взаимоотношение бизнеса и конечного клиента: появляются личные кабинеты, персонализированные предложения. Такой анализ потребительского поведения требует технологического обеспечения, и компании стремятся расширять свои цифровые возможности.

С увеличением объемов цифровизации и увеличением объема данных важным направлением развития стала и цифровая защищенность. Опасаясь утечек данных — как коммерческих, так и персональных — компании вкладываются в развитие кибербезопасности и внедряют новые технологии. Например, использование блокчейна для валидации решений в цепочке событий.

Как элемент цифровой трансформации многие компании внедряют в своей работе искусственный интеллект. Технологии с использованием искусственного интеллекта сегодня являются одним из приоритетных направлений развития российской экономики. Сейчас средний уровень использования ИИ в различных отраслях составляет 32%, и этот показатель будет расти.

Если раньше технологии на базе ИИ внедряли в основном в ИТ-сфере и сфере финансовых услуг, то сейчас добавляются и такие отрасли, как здравоохранение, маркетинг, культура, спорт, сельское хозяйство и многое другое. При этом ИТ-сфера и финансы все еще остаются лидирующими отраслями. Также искусственный интеллект активно используется в исследовательской деятельности при работе с большими массивами данных. Что касается функций, то больше всего ИИ применяется в системах поддержки принятия решений. Однако важно понимать, что, хотя нейросеть и может формировать данные и генерить идеи, конечное решение все равно остается за человеком.

В ближайшее время, вероятно, ИИ будет активно проникать в отрасли, где сейчас его только начинают использовать — например, умное сельское хозяйство. Также нейросети будут все больше использоваться в сферах, напрямую не связанных с ИТ, — рекламе, цифровом маркетинге. С большой долей вероятности нейросети будут задействованы практически во всех отраслях при выполнении сходных задач — в частности, при оптимизации процессов логистики.

Порог для интеграции ИИ на предприятии не такой большой. Если для общения с генеративными моделями искусственного интеллекта использовать внешние сервисы, то нужно потратиться только на покупку доступа к ним (это около 1000 руб. в месяц для однопользовательских запросов). Конечно, для промышленных масштабов нужны сервера хотя бы с двумя видеокартами, и они стоят уже от полумиллиона рублей и выше. Но даже такие затраты компании легко покроют. В этом и преимущество текущих решений в области — при должном уровне цифровизации на старте они не требуют больших затрат и окупаются примерно за полгода. Если же мы говорим о более сложных прогнозных моделях, то там затраты уже кратно увеличиваются, потому что необходимо готовить данные для ввода в систему прогнозирования.

Цифровизация — это непрерывный процесс, который будет продолжаться, так как потребности рынка постоянно растут. Внешние обстоятельства часто становятся стимулом к развитию технологий и определяют ключевые направления стратегии — импортозамещение, автоматизация и внедрение искусственного интеллекта.