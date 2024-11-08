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Переход на «Яндекс 360 для бизнеса» вдвое снизит затраты «Московского ювелирного завода» на цифровые сервисы 

Сотрудники производителя ювелирных изделий «Московского ювелирного завода» (МЮЗ) перешли на «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит компании сократить годовые затраты на использование цифровых офисных сервисов в два раза.

В штате завода работает более 2000 сотрудников, по всей России открыто 250 магазинов. Задача бизнеса заключалась в том, чтобы организовать бесперебойный и бесшовный переход всей компании на новый онлайн-офис. Миграцию провели в несколько этапов: разделили данные компании, которые хранятся в облаках — письма, файлы, документы — и отфильтровали те, что уже неактуальны и не нужны для работы, а затем перенесли в систему около 900 почтовых ящиков сотрудников фронт- и бэк-офиса и розничных магазинов.

Переход компании в онлайн-офис занял неделю. Дополнительного обучения сотрудников почти не понадобилось: интерфейс сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» интуитивный и знаком большинству сотрудников по их использованию в личных сценариях. Возникающие вопросы помогала оперативно решать техподдержка вендора.

Для работы в МЮЗ выбрали несколько сервисов: «Почту» для обмена письмами, «Телемост» для проведения переговоров и видеоконференций до 1000 участников, «Календарь» для планирования рабочего графика. В «Мессенджере» выстроили внутренние коммуникации, а на «Диске» в постоянном доступе стали хранить файлы и документы. ИТ-отдел создает и отслеживает исполнение задач в «Трекере». В «Вики» организовали корпоративную базу знаний.

«Мы следим за роадмапом и активно тестируем новые функции «Яндекс 360 для бизнеса» — нравится, что сервисы постоянно развиваются. Хотя уже сейчас онлайн-офис закрывает многие потребности компании. Более того, переезд позволил нам сократить затраты на ИТ-решение в два раза», — сказал Егор Эйрих, руководитель департамента ИТ МЮЗ.

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