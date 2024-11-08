Isource возглавил рейтинг крупнейших поставщиков рынка цифровизации промышленности по версии CNews

Isource занял первое место в рейтинге CNews Analytics: «Крупнейшие поставщики рынка цифровизации промышленности 2023», в основе которого — ранжирование компаний по выручке от реализации цифровых продуктов промышленным предприятиям. За год компания поднялась с третьего на первое место и возглавила рейтинг.

В 2024 г. в рейтинге CNews Analytics впервые представлено 100 компаний. По итогам минувшего года выручка топ-50 поставщиков цифровых решений в промышленность выросла на 75%. При этом треть участников рейтинга показали существенный рост, а треть — падение выручки по сравнению с 2022 г. Выручка Isource за 2023 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись на 202,2% по сравнению с 2022 г.

Сегодня Isource объединяет в единой цифровой среде услуги в сфере закупок, логистики, хранения и образования. Решения, объединенные в Isource, сопровождают клиента от этапа формирования потребности до управления запасами.

«Компания динамично растет, запускает новые цифровые решения и развивает действующие сервисы с учетом актуальных вызовов рынка. Высокая динамика роста в непростых условиях доказывает эффективность выбранной стратегии, ценность решений Isource для промышленных и производственных предприятий. И самое важное – подтверждает успешную реализацию миссии компании: сохранить технологический суверенитет за счет создания и применения отечественных решений для промышленных компаний», - сказала Ольга Юдина, генеральный директор АО «Цифровые Закупочные Сервисы», поставщик решений Isource.