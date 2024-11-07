vStack и Safety Garden объявили о партнерстве

Разработчик российской гиперконвергентной платформы корпоративного уровня vStack и эксперт в области комплексных решений по кибербезопасности Safety Garden объявили о заключении партнерского соглашения. Это сотрудничество усилит позиции компаний на рынке ИТ, а также поспособствует расширению продуктовых линеек.

«Наше партнерство с Safety Garden — это стратегический шаг, который укрепит позиции компаний на рынке и предложит клиентам обновленные продукты в области безопасности и инфраструктурных решений. Совместно мы создадим системы, необходимые для успешной цифровой трансформации», — сказал генеральный директор vStack Евгений Карпов.

Генеральный директор Safety Garden Никита Гаркуша отметил важность партнерства c vStack, чья платформа гиперконвергенции соответствует подходу компании к обеспечению безопасности своих клиентов и формированию отказоустойчивой и гибкой инфраструктуры.

Платформа vStack HCP и экспертиза Safety Garden позволяют предлагать решения для организации виртуальных дата-центров, обеспечения удаленного доступа, поддержки разработки и тестирования приложений.