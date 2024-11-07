«ТрансТелеКом» прорабатывает проект по VR-обучению лаборантов-экологов

Компания «ТрансТелеКом» совместно с Научно-производственным центром по охране окружающей среды (НПЦ ООС) прорабатывает возможность создания VR-модели химико-аналитических лабораторий для обучения сотрудников холдинга ОАО «РЖД». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Деятельность НПЦ ООС - филиала ОАО «РЖД» направлена на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды, а также на оказание практической методической помощи в обеспечении экологической безопасности.

НПЦ ООС осуществляет обучение и повышение квалификации сотрудников различных структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе и работников химико-аналитических лабораторий, отвечающих за анализ проб воздуха, грунта и воды на предмет наличия в них вредных или загрязняющих веществ.

В рамках разрабатываемого проекта «ТрансТелеКом» предлагает внедрить обучение лаборантов с применением технологии VR. Надев очки, обучающийся попадает в виртуальную лабораторию, в которой у него точно такие же, как в реальности, весы, пробирки, реагенты, компоненты и пр. Согласно учебным сценариям, обучающийся, получая команды и подсказки от программного обеспечения или преподавателя, производит необходимые манипуляции, имея возможность скорректировать выбор и количество используемых материалов, инструментов и методов анализа и добиться верного результата, не расходуя напрасно дорогостоящее оборудование и реагенты.

Виртуальная лаборатория дает возможность осуществлять отработку сценариев неограниченное количество раз, что позволит обучающемуся накопить необходимый опыт, который поможет не допустить или сократить вовсе ошибки при проведении реальных исследований.

«Как и ОАО «РЖД», «ТрансТелеКом» очень серьезно относится к вопросам повышения уровня экологической безопасности, рационального природопользования и сохранения природных систем. Наша компания с удовольствием применит свои компетенции для создания и внедрения проектов, связанных с охраной окружающей среды и, одновременно, направленных на оптимизацию процессов обучения в соответствии с новейшими технологиями», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Одно из направлений деятельности компании «ТрансТелеКом» – разработка VR-тренажеров для моделирования и отработки различных производственных сценариев и обучения персонала. Проекты в этой сфере уже реализуются в Ростове-на-Дону и Москве, где организованы интерактивные учебные классы.