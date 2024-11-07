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«Т1 Искусственный интеллект» и ВГИК внедрят ИИ в кинопроизводство

«Т1 Искусственный интеллект» (входит в холдинг «Т1») и ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова) заключили стратегическое соглашение, направленное на развитие и внедрение информационных систем и технологии искусственного интеллекта в индустрию кино. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов и разработку решений, расширяющих возможности использования ИИ на различных этапах кинопроизводства.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на создании и интеграции современных алгоритмов для обработки информации, автоматизации создания контента, синхронизации звука и визуальной составляющей, а также совершенствовании технологий синтеза и преобразования речи. Партнерство охватит такие направления как создание субтитров, извлечение метаданных, эмоциональный анализ контента, создание видео и монтаж сцен без реальных съемок — с использованием архивов видеозаписей. Стороны также намерены проводить совместные образовательные программы, мероприятия и научно-экспертные обсуждения для внедрения передовых ИИ-технологий в киноотрасль и подготовки специалистов.

ВГИК активно внедряет изучение искусственного интеллекта в образовательные программы. В рамках Института анимации и цифровых технологий работает Лаборатория виртуальной реальности и искусственного интеллекта, где студенты изучают и применяют нейросети в своей практической деятельности. С 2021 г. реализуется несколько программ дополнительного образования по подготовке специалистов в области создания объектов компьютерной графики и мультимедиа. В 2024 г. осуществлен первый набор на программу высшего образования «Режиссер интерактивных медиа и голографии».

«Использование искусственного интеллекта в киноиндустрии обладает огромным потенциалом для обогащения творческой составляющей и снижения стоимости создания контента. Следующий шаг применения ИИ — не просто поддерживать производство, а активно в нем участвовать. Наше партнерство с ВГИК — возможность развивать технологии, которые сделают процесс создания фильмов и сериалов более гибким и доступным, позволив авторам сосредоточиться на креативной составляющей. Алгоритмы помогут съемочным группам выражать свои идеи, а зрители получат новый язык искусства. Это важный шаг к тому, чтобы технология стала повседневным инструментом в руках режиссеров, сценаристов, продюсеров и всех, кто занимается созданием кино», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» холдинга «Т1».

«ВГИК всегда стремился быть на передовой в вопросах технологий. Сотрудничество с «Т1 ИИ» предоставит студентам уникальную возможность использовать самые современные инструменты для создания кино. Искусственный интеллект способен значительно ускорить и упростить многие процессы: от раскадровки до постпроизводства — открывая новое пространство для экспериментов. Мы уверены, что партнерство не только обогатит учебный процесс, но и позволит на практике увидеть, как ИИ может трансформировать и расширять границы кинематографа», — отметил Алексей Наймушин, проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации ВГИК им С.А. Герасимова.

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