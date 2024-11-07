«Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» нарастил производство серверов среднего уровня: модели линейки С2000ИО имеют в основе материнскую плату «Онега» и оснащаются процессорами Intel Xeon третьего поколения. Это сбалансированное решение по производительности и цене. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

В линейку входят модели общего назначения С2041ИО и С2101ИО типоразмера 1U, С2122ИО и С2242ИО типоразмера 2U. Проведенные испытания показали долговечность устройств и работу в допустимых температурных режимах под высокой нагрузкой даже для моделей 1U.

Двухпроцессорная материнская плата «Онега» типоразмера E-ATX оснащена чипсетом Intel С621A. Серверы на ее основе могут комплектоваться до 16 Гб ОЗУ в 16 слотах и имеют достаточное число линий PCI-E 4.0 х8 и х16.

Процессоры Intel Core 3-го поколения (Ice Lake) обеспечивают в среднем в 1,5 раза больше производительности по сравнению с предыдущим поколением. Скорость межпроцессного взаимодействия выше на 20%. При сравнении платформ второго и третьего поколения, общая производительность повышается в 2,7 раза.

«Серверы линейки С2000ИО — это “золотая середина” между стартовыми решениями на втором поколении процессоров и топовыми продуктами на четвертом и пятом поколениях. Они предлагают оптимальную производительность и масштабируемость, обеспечивают эффективное выполнение задач в условиях высокой нагрузки. Благодаря поддержке современных технологий, серверы С2000ИО значительно ускоряют обработку данных и рабочие процессы. В 2024 г. спрос на серверы этой линейки вырос на 30%, и мы наращиваем производство», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон».

Линейка серверов С2000ИО включена в Реестр российской промышленной продукции. Поддерживаются отечественные серверные ОС, включая Astra Linux, «Альт Линукс» и «Ред ОС».