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«Деловая Русь» начала промышленную эксплуатацию ant Time Slot Management

Компания «АНТ Технолоджис» объявляет о переводе системы ant Time Slot Management в промышленную эксплуатацию после завершения пробного периода эксплуатации на складе торгово-инжиниринговой компании «Деловая Русь». Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Группа компаний «Деловая Русь» — инжиниринговая компания, поставщик оборудования для комплексного оснащения предприятий общественного питания. Поставляет на российский рынок продукцию собственного производства, а также товары мировых производителей. Имеет 26 филиалов и дилерскую сеть более чем из 200 компаний.

С помощью системы ant Time Slot Management компания организовала цифровой канал для бронирования времени приезда на склад. По итогам проведения пробного периода сотрудники склада и отдела доставки отметили сокращение коммуникаций в вопросах согласования сроков приезда клиентов и оформления заявок на пропуска. В ходе опытной эксплуатации были внесены ряд доработок в систему, позволяющие учесть специфику бизнеса «Деловая Русь».

По итогам эксплуатации ant Time Slot Management пользователи системы отметили следующие положительные стороны внедрения: начата работа по оптимизации процессов работы отдела доставки; снизилась нагрузка на склад по вопросам обработки автотранспорта в зоне погрузочно-разгрузочных работ. Информация о статусах стала доступной контрагентам в ant TSM в on-line режиме; уменьшилась загруженность менеджеров за счет отсутствия необходимости оформления заявок на пропуска; на основании наглядных статистических данных появилась возможность вести диалог с контрагентами о соблюдении времени прибытия на склад для своевременной разгрузки или погрузки машины; клиенты удовлетворены функционалом системы и возможностью предварительного бронирования времени приезда на склад; есть возможность точно оценивать показатели и эффективность по текущей ситуации на основании хорошей визуализации данных; быстрая реакция и внесение необходимых доработок разработчиком в функционал системы.

«В целом мы удовлетворены функциональностью системы ant TSM. Работа в этой программе сложностей не вызывает. На момент запуска ant TSM в промышленную эксплуатацию нам удалось перевести большинство клиентов и поставщиков на постоянную работу в программе. Мы продолжаем информировать клиентов о нашем новом и удобном способе забронировать время приезда на склад, чтобы в приоритетном порядке склад мог обработать машину», - сказал Олег Калиничев, руководитель складского комплекса «Деловая Русь».

«Система ant Time Slot Management достаточно универсальное решение, которое подойдет предприятию с любой специализацией. Если на склад приезжает в день более 10 машин, то уже можно задуматься о целесообразности использования ant TSM. Мы рады, что наши партнеры компания «Деловая Русь» обратилась к нам за помощью в организации управления процессов коммуникации с контрагентами и погрузочно-разгрузочных работ. Мы уверены, что те возможности, которая дает система по урегулированию входящего транспортного потока на склад, позволят ощутимо улучшить работу склада, отдела доставки и коммуникации с контрагентами», - отметил Александр Усов, генеральный директор «АНТ Технолоджис».

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