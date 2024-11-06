«Яндекс» и НИУ ВШЭ представили доклад об интеграции искусственного интеллекта в высшее образование

«Яндекс Образование» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подготовили совместный доклад «Искусственный интеллект в образовании». В нем проанализированы ведущие мировые практики, раскрывающие потенциал технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной сфере. Доклад представляет собой карту с кейсами университетов разных стран, уже сегодня применяющих ИИ. Цель проекта — помочь российским вузам внедрять ИИ, опираясь на опыт других университетов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование включает блок реальных кейсов и примеров, в том числе на тему практического использования ИИ в ведущих университетах мира: от помощи студентам в объяснении понятий и переводе текстов до структурирования материалов и подготовки учебных документов.

Авторы провели анализ целого ряда социологических исследований по всему миру. По результатам анализа видно, что ИИ уже активно применяется как в образовательной — на сегодня 49% студентов используют генеративные технологии, так и в управленческой и исследовательской деятельности. При этом положительное влияние текстовых генеративных технологий на обучение отмечают 47% студентов. Что же касается основных способов применения новых технологий, то самыми популярными оказались прояснение и работа с вопросами для понимания по конкретным дисциплинарным концепциям (56% тех, кто использует GPT), на втором месте — задачи исследования и работы с литературой (45%), на третьем — перевод текстов (42%), на четвертом — создание и анализ текстов (39%).

Чтобы сделать материал максимально интерактивным, эксперты из НИУ ВШЭ и «Яндекс Образования» создали специальный онлайн-ресурс, на котором собраны примеры и кейсы. Площадка представляет собой живое пространство, которое не только демонстрирует примеры использования ИИ, но и формирует картину возможных сценариев его применения в образовательной среде. Университеты, в которых есть практики применения ИИ, могут отправить свои кейсы авторам через специальную форму на сайте, и их добавят в кейсотеку.

В докладе зафиксированы ключевые направления интеграции ИИ в деятельность студентов, преподавателей, исследователей и управленцев. Подобные сферы могут стать ближайшими зонами развития ИИ в университетах. В этом контексте у Высшей школы экономики уже принят собственный курс по использованию ИИ в процессе обучения. Университет сформулировал этическую и образовательную политику, включающую рекомендации, когда и в каком количестве следует использовать ИИ в самостоятельных работах, а также в каких случаях нужно обязательно информировать преподавателя о сгенерированном тексте. Кейс ВШЭ демонстрирует, как правильная интеграция технологий позволит студентам развивать необходимые навыки для полноценного и плодотворного образовательного процесса.

«В «Яндекс Образовании» мы видим, как за последний год технологии ИИ действительно начали проникать в школы, университеты, EdTech-платформы и укореняться в них. Для университетского сообщества и для бигтехов важно видеть, где возникают новые точки роста и как можно применить потенциал ИИ в образовании. Поэтому вместе с НИУ ВШЭ мы провели исследование российских и зарубежных практик. Они оказались самыми разными и затрагивают систему управления, жизнь студента, преподавателей и даже дидактику высшей школы. При этом мы поставили цель создать не застывшую картинку, а постоянно обновляющийся дайджест лучших мировых практик. Именно в них управленцы в университетах, преподаватели, исследователи смогут найти вдохновение на новые проекты и изменение своей реальности», — сказал Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании».

«В Высшей школе экономики мы фокусируемся на возможностях, которые ИИ предоставляет для совершенствования образовательного и научного процессов в университете. Вышка запускает разные инициативы, направленные на поддержку корректного использования ИИ как преподавателями, так и студентами. При этом мы выступаем за соблюдение этических принципов при применении ИИ и первыми из российских университетов приняли этический кодекс использования искусственного интеллекта в образовательном процессе», — отметил Евгений Терентьев, директор Института образования, руководитель Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании НИУ ВШЭ.