Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга

Эксперты Postgres Professional, ведущего российского СУБД-разработчика, провели курсы повышения квалификации в Оренбургском государственном университете. Обучение по разработке серверной части приложений PostgreSQL 16 прошли более 40 человек, среди которых студенты и преподаватели Института математики и информационных технологий ОГУ, сотрудники Центра информационных технологий вуза.

В основе образовательной программы лежал базовый курс Postgres Professional «DEV1»

Разработка серверной части приложений PostgreSQL» по 16-й версии свободно распространяемой СУБД. Спикерами курса стали Егор Рогов, директор по разработке образовательных программ Postgres Professional и старший специалист отдела образовательных программ Игорь Гнатюк.

PostgreSQL — одна из самых популярных СУБД с открытым исходным кодом, которую используют в крупнейших проектах в мире. Значительный вклад в её развитие вносит Postgres Professional — команда входит в топ-5 международного рейтинга контрибьюторов PostgreSQL. Также компания разрабатывает собственную СУБД Postgres Pro — самую популярную коммерческую российскую систему, по данным исследования ЦСР в 2023 году.

«В современном мире навыки работы с PostgreSQL стали ключом не только к профессиональному успеху, но и технологической независимости целых стран. Именно поэтому система PostgreSQL и СУБД на ее основе должны прийти в каждый российский вуз, освободив от гнёта зарубежных вендоров. Однако важно, чтобы проводниками в мир постгреса были опытные специалисты с багажом практических знаний. Качество работы Postgres Professional и вуза в очередной раз это доказало. Более того — наши команды готовы укрепить связи и заключить соглашение о сотрудничестве», — отметил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional.

Обучение организовано при поддержке компании «Синимекс–Информатика» — партнера Оренбургского государственного университета.

Подробнее об образовательных курсах Postgres Pro и возможностях для вузов и ссузов — в разделе «Образование».

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Postgres Professional — разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro. СУБД входит в Единый реестр российского программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК и выпускается в редакциях: Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, Postgres Pro Shardman, Postgres Pro DBaaS. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. По данным исследования ЦСР за 2023 год, компания возглавляет рейтинг российских разработчиков СУБД.

Команда Postgres Professional также активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Занимает 1 место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL.