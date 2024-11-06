«Нобилис» и «Контур» нашли решение для автоматизации передачи данных медосмотров

Компании «Нобилис» и «СКБ Контур» завершили интеграцию своих систем: результаты дистанционных медицинских осмотров из системы «Нобилис» автоматически поступают в сервис обмена электронными перевозочными документами «Логистика».

Процесс оформления документов для пользователей двух решений стал удобнее. Сформированные в сервисе «Логистика» электронные путевые листы (ЭПЛ) отправляются в систему медосмотров «Нобилис». Результаты предрейсовых и послерейсовых осмотров автоматически привязываются к документам и возвращаются обратно.

Полностью оформленные ЭПЛ с допуском медицинских работников из «Логистики» отправляются в государственную информационную систему ЭПД. После этого документ получает юридическую силу, и водители могут предъявлять его сотрудниками ГИБДД при проверках.

Сергей Токмаков, руководитель проекта «Логистика», сказал: «Интеграция с телемедициной востребована нашими клиентами. Например, «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) использует решение для внедрения электронных перевозочных документов в свою работу. Это часть их стратегической программы по цифровой трансформации и совершенствованию логистических процессов. Мы уверены, что такой опыт будет полезен и другим компаниям, которые стремятся оптимизировать документооборот и повысить эффективность перевозок».

«Нобилис» направляет данные о проведенных медосмотрах через защищенные каналы в информационную систему «Единый реестр перевозчиков», разработанную НИИАТ. Эта рганизация уполномочена Министерством транспорта РФ вести учет таких сведений. Все процессы соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 30 мая 2023 г. №866 «Об особенностях проведения дистанционных медицинских осмотров» и приказу Минздрава РФ от 30 мая 2023 г. №266н «О порядке проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров».

Сергей Чинилов, генеральный директор «Нобилис», отметил: «Нововведения в законодательстве целенаправленно повышают уровень цифровизации и прозрачность процессов, связанных с обеспечением транспортной безопасности. Нарастает объем информационного взаимодействия для компаний, которые работают в сегменте предрейсовых и послерейсовых осмотров. Это – новый вызов для всех участников рынка, в том числе и для нас, поскольку нужно интегрировать информационную систему медицинских осмотров с операторами ЭПД. Большая часть наших клиентов уже работает с «СКБ Контур», поэтому мы начали с интеграции «Нобилис» с сервисом «Логистика».