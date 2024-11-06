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Energon представила серверные шкафы Smartwatt Rack S-Series для дата-центров

Energon расширяет линейку серверных шкафов Smartwatt, специально созданных для нужд современных центров обработки данных (ЦОД). Новая продукция теперь представлена в двух сериях — «Стандарт» (S-Series) и «Премиум» (P-Series), разработанных с акцентом на качество, надежность и универсальность.

Шкафы Smartwatt Rack S-Series отвечают требованиям к прочности и долговечности конструкций, что критически важно для поддержания стабильной работы оборудования в ЦОДах. Толщина стали в шкафах составляет от 1,5 до 2 мм, что обеспечивает жесткость и устойчивость конструкции. Это позволяет шкафам выдерживать статическую нагрузку до 1800 кг и динамическую до 1000 кг. Серверные шкафы серии S обладают характеристиками, соответствующими потребностям ИТ-инфраструктур с высокими стандартами безопасности и надежности.

Серверные шкафы Smartwatt Rack серии S представляют собой идеальное сочетание премиальных технических характеристик и доступной цены. В ассортименте предлагаются модели высотой от 22 до 54U с возможностью выбора цвета, типа дверей и необходимых аксессуаров. Это делает их оптимальным вариантом для тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества.

Все модели поставляются в разобранном виде, что удобно для транспортировки и установки на объекте. Процесс сборки шкафов упрощен и занимает в среднем 15 минут. Кроме того, наличие направляющих с четкой и контрастной маркировкой позволяет легко определять количество доступных юнитов, что делает процесс монтажа более комфортным и эффективным.

«Мы расширили продуктовую линейку серверных шкафов, включив в нее новую серию, поскольку на рынке ощущается недостаток качественных и оптимальных решений с быстрой поставкой. Новая продукция характеризуется не только доступностью, но и достойными техническими параметрами, такими как высокая нагрузка на серверный шкаф и широкий выбор конфигураций. Мы уверены, что Smartwatt Rack S-Series станет надёжным и выгодным предложением для компаний, заинтересованных в создании современной инфраструктуры для своих серверных помещений», — отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.

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