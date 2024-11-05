Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении

В Москве стартовали первые в России программы бакалавриата и переподготовки в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении. МИРЭА – Российский технологический университет совместно с Центром диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения запустили обучение по новым программам: бакалавриат «Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении» и переподготовка «Разработка и тестирование сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении». Занятия проходят уже более 300 студентов. Всего с начала учебного года более 370 обучающихся университета получают образование в сфере ИИ в здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«Мы, Центр диагностики и телемедицины, как организация, занимающаяся внедрением нейросетей в лучевой диагностике, очень заинтересованы в новых кадрах. Поэтому мы начали подготовку специалистов в данном направлении: еще в 2023 г. совместно с МИРЭА – Российским технологическим университетом открыли набор в магистратуру «Интеллектуальный анализ данных», результатом за год стало трудоустройство всех учащихся потока по профильным специальностям. К этому учебному году мы совместно подготовили новые, не имеющие аналогов в России, программы бакалавриата и переподготовки в области искусственного интеллекта в здравоохранении и набрали на них более 300 студентов. Всего на сегодняшний день более 370 человек у нас проходят обучение в области ИИ в здравоохранении», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

К обучению по программе бакалавриата «Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении» на бюджетной и платной основе приступили 36 первокурсников. Конкурс составил 108 человек на место. По программе переподготовки «Разработка и тестирование сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении» на Цифровой кафедре РТУ МИРЭА начали обучение более 270 человек.

«В рамках новых программ проводится углубленная подготовка специалистов в области разработки и тестирования сервисов искусственного интеллекта. Студенты получают глубокие знания в области технологий искусственного интеллекта и смогут создавать сервисы на основе искусственного интеллекта для решения прикладных задач, работать с большими данными, оценивать качество технологий искусственного интеллекта на этапах жизненного цикла, тестировать программные продукты на основе технологий искусственного интеллекта», — сказал Станислав Кудж, ректор и председатель Ученого совета РТУ МИРЭА.

В основу подготовки слушателей по программам положен опыт Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

В реализации обучения принимают участие технологические партнеры –«Платформа Третье Мнение», Yandex Cloud и др. Благодаря привлечению к учебному процессу предприятий-партнеров студенты могут обучаться под руководством их представителей, проходить оплачиваемые стажировки, участвовать в проектах по разработке сервисов искусственного интеллекта и получать уникальный опыт работы с медицинскими данными, навыки «встраивать» свои разработки в медицинские информационные системы, понимать специфические требования практического здравоохранения».

Соглашение о сотрудничестве между РТУ МИРЭА и Центром диагностики и телемедицины ДЗМ было подписано 20 февраля 2022 г. Совместная деятельность ведется в контексте участия вуза в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», которое включает различные формы взаимодействия с индустриальными партнерами. Ранее стороны уже запустили программу магистратуры «Интеллектуальный анализ данных», а также программу повышения квалификации «Аспекты разработки и тестирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении».