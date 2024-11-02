В Сеченовском университете разрабатывают ПО на основе искусственного интеллекта для оптимизации образовательного процесса в медвузах

Выпускники Цифровой кафедры Сеченовского университета создают цифровую систему на основе технологий ИИ для упрощения обучения студентов-медиков. Система DocAI автоматизирует поиск и анализ актуальных медицинских данных и научных исследований, тем самым, облегчая нагрузку на студентов и преподавателей. Внедрение нового ПО в образовательный процесс поможет автоматизировать рутинные процессы в обучении и улучшить качество подготовки специалистов в медицинских университетах, уверены разработчики. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью образовательной среды, и задача разработчиков цифровой системы — интегрировать его в обучение будущих врачей, рассказал ментор проекта, профессор кафедры информационных технологий и обработки медицинских данных Сеченовского университета Константин Кошечкин. По его словам, новое программное обеспечение позволит не только получать актуальные медицинские данные, но и адаптировать их под индивидуальные запросы, что сделает обучение более эффективным и персонализированным.

«В условиях стремительного роста количества научных публикаций и данных поддерживать актуальные знания - непростая задача, - отметил он. - Проект DocAI решает ее, предоставляя пользователям быстрый доступ к релевантной информации и упрощая обработку больших объемов информации».

Помимо автоматизации поиска и анализа данных, новое ПО будет способно обрабатывать большие массивы информации и предоставлять студентам сжатые и понятные материалы для изучения. При этом программа адаптирует уровень сложности и подачи информации под индивидуальные запросы обучающихся, а также использует технологии интерактивного обучения. Система позволяет вести диалог с виртуальным ассистентом и давать контекстно-зависимые и точные ответы. А благодаря постоянно обновляемой базе данных студенты и преподаватели имеют доступ к новейшим исследованиям и самой актуальной информации в медицинской сфере.

«Система использует графовую базу данных и методы генерации с извлечением информации, которые обеспечивают релевантность и точность ответов, - сказал руководитель проекта DocAI, выпускник Цифровой кафедры Сеченовского университета Виталий Теренин. - Также в нашем ПО будут применяться технологии промт-инжиниринга для оптимизации запросов и повышения точности генерации данных, что достигается путем формулирования вопросов и инструкций так, чтобы модель лучше понимала, что именно требуется пользователю».

На сегодняшний день уже разработаны основные компоненты графовой базы данных и интеграции к ней инструментов генерации с извлечением информации. Внедрение системы в учебный процесс для тестирования в реальной образовательной среде планируется уже в 2025 г. Пилотное тестирование проведут в Сеченовском университете и Самарским государственном медицинском университете.