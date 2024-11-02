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Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» вдвое ускорил получение отчетности на заводе объемно-блочного домостроения «Выбор-ОБД»

Завод «Выбор-ОБД», производитель в строительной отрасли Центрального Черноземья, завершил переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современную платформу «:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Основные цели нового проекта заключались в автоматизации процессов, улучшении анализа исполнения заказов и повышении скорости получения информации.

Переход на новое решение позволил существенно оптимизировать бизнес-процессы, повысить качество управленческой отчетности и сократить время на выполнение рутинных задач.

Проект реализовал воронежский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит».

Компания «Выбор» разрабатывает технологии объемно-блочного домостроения, что требует от нее высокой скорости и точности в учете и управлении. Существующая система учета «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») не справлялась с современными требованиями. Ручное ведение учета, отсутствие актуальных данных и сложности с отчетностью мешали оперативному принятию управленческих решений.

«Самым критичным в старой системе для нас было несоответствие «1С:УПП» актуальным формам регламентированного учета и отчетности. По некоторым блокам учет велся вручную, по некоторым – с нарушениями. Часть итоговой бухгалтерской отчетности правили вручную, что увеличивало трудозатраты при подаче отчетности в ответственные ведомства. Необходимо было внедрить современную комплексную систему автоматизации учета, и «1С:ERP» стала отличным решением для нашей ситуации», – сказала главный бухгалтер ООО «Выбор-ОБД» Лариса Шевченко.

Проект был реализован за четыре месяца благодаря вовлечению команды «Выбор» и разделению задач между коллективом ИТ-интегратора «Первый Бит» и сотрудниками заказчика. В результате была создана высокоэффективная архитектура решения, которая объединила все подразделения завода.

«Среди значительных результатов проекта — получение информации по финансово-хозяйственной деятельности в режиме «онлайн», автоматизация формирования отчетности, актуализация данных по сырью и материалам, а также снижение трудозатрат на закупку и обработку информации. Внедрение новой системы позволило клиенту сократить время получения управленческой и регламентированной отчетности на 50%, а также увеличить прибыль на 10%», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Дмитрий Кущев.

Руководство компании «Выбор-ОБД» готово масштабировать успешный опыт на другие заводы группы, обеспечивая тем самым дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности в строительной отрасли.

Новый уровень автоматизации и управления позволит предприятию не только оптимизировать внутренние процессы, но и быстрее реагировать на изменения рынка и требования клиентов. Таким образом, переход на «1С:ERP» стал важным шагом в развитии компании.

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