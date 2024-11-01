Российские компании отдают предпочтение отечественному ПО при внедрении ИИ

Две трети ПО, которое компании используют для внедрения и применения технологий искусственного интеллекта, произведено в России. Такие данные приводятся в исследовании Высшей школы экономики, посвященном ИИ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В исследовании участвовали более 2,3 тыс. компаний в различных отраслях экономики

Как распределяются траты компаний на ИИ: 32% — приобретение машин и оборудования; 17% — покупка программного обеспечения; 51% — другие расходы.

Доля российского оборудования и ПО для ИИ в закупках: программное обеспечение — 67% российских решений; оборудование и машины — 14% российских решений.

Больше половины затрат на внедрение и использование ИИ приходится на собственные средства компаний, 22% — обеспечивается за счет государства, еще 22% — за счет заемных средств. При этом финансированием из федерального бюджета чаще пользуются крупные компании, создающие масштабные проекты в области ИИ. Средний и малый бизнес чаще получает поддержку со стороны регионов — небольшие компании находятся в фокусе внимания местных властей.