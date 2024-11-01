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ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024

Российский вендор и дистрибьютор современных и передовых Enterprise ИТ-решений ITPOD расскажет о запуске собственной современной линейки систем хранения данных (СХД) ITPOD Storage на CNews FORUM 2024.

7 ноября 2024 г. генеральных директор компании Илья Борняков выступит с докладом «ITPOD Storage: Решение вызовов российского рынка через инновации в системах хранения данных» на секции «Импортозамещение». Он расскажет о барьерах в ИТ-сфере, которые необходимо преодолеть в ближайшие годы и перспективах ITPOD Storage в решении этих потребностей. Также Илья раскроет детали модельного ряда СХД, а именно серий Full Flash и Hybrid.

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ITPOD — российский вендор и дистрибьютор современных и передовых Enterprise ИТ-решений от известных мировых производителей. Опираясь на текущие потребности современного бизнеса, компания имеет в портфолио серверы, системы хранения данных (СХД) и сетевое оборудование. В портфель компании ITPOD входит и собственный продуктовый бренд. Под ним производятся несколько линеек серверов, которые собираются под контролем компании на территории материкового Китая и обеспечивают уровень качества лидеров рынка. В дополнение к серверам ITPOD производит программно-аппаратные комплексы (ПАК), использующие российское программное обеспечение: платформу виртуализации vStack, DPI систему контроля и обработки трафика, а также гиперконвергентную платформу, подходящую для видеонаблюдения. В 2024 г. ITPOD анонсировала запуск системы хранения данных собственной разработки ITPOD Storage.

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