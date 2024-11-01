«Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия

Компания «Аммоний» при участии команды «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» и GlowByte сформировала проект цифровой трансформации предприятия. Работа была проведена по всем направлениям деятельности с целью повышения операционной эффективности процессов и повышения конкурентоспособности компании на рынке.

Ключевым этапом проекта стала двухдневная стратегическая сессия с участием представителей основных бизнес-направлений химического комплекса, а также сервисных служб, включая коммерцию, логистику, снабжение, строительство, финансы, безопасность, юридический блок, HR, коммуникации, ИТ, аналитику.

Совместными усилиями была разработана карта цифровой трансформации, рассмотрено 132 инициативы и сформировано 47 комплексных проектов для их поэтапной реализации. Очередность выполнения установлена исходя из экономического потенциала проектов и апробированности технологий.

Проект также позволил проработать информацию, необходимую для запуска пула инициатив, включающую не только цели и задачи, но и возможных поставщиков, потенциальный экономический эффект, плановые расходы.

Использованная методология объединила профессиональное понимание текущей ситуации на предприятии и экспертное мнение о лучших практиках и примерах цифровизации бизнеса.

Александр Ефимов, исполнительный директор практики Advanced Analytics, GlowByte, сказал: «Наша методология позволяет получить уникальный и максимально практический для компании результат – индивидуальный комплекс проектов цифровой трансформации. Все инициативы, которые прорабатывает пул специалистов, рассматриваются по более чем 15 параметрам. Проекты не берутся из головы или исходя из трендов, а создаются совместно с сотрудниками компании и проектной командой и проходят итерационное обсуждение как во время подготовки, так и в рамках стратегических сессий. В обсуждении и итоговом согласовании принимают участие представители всех ключевых направлений бизнеса, руководители подразделений, и это действительно важно, потому что именно им потом заниматься развитием инициатив».

Для максимальной вовлеченности коллектива «Аммония» был проведен обучающий семинар, в котором приняли участие порядка 100 человек. Сотрудникам рассказали о значимости цифровизации и возможности улучшить операционные процессы с помощью внедрения новейших информационных технологий.

Юрий Разбежкин, заместитель генерального директора компании «Аммоний», сказал: «Наши сотрудники – главный потенциал компании. Нам было очень важно заинтересовать и вовлечь ключевых специалистов в процесс цифровой трансформации, показать полезность технологий, чтобы общими усилиями сформировать проекты, точнее чтобы именно сами менеджеры, глубоко понимающие процессы в рамках своей деятельности, выдвинули к обсуждению значимые, по их мнению, проекты. Стратегическая сессия стала финалом большой совместной работы, мы вышли на нее с хорошо проработанными проектами, которые были расставлены по дорожной карте, но этому предшествовала еще более масштабная работа – непосредственно проработка инициатив от сотрудников всех направлений деятельности компании».

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса «Сбера», отметил: «Цифровая трансформация – это не просто внедрение новых технологий, а глубокая перезагрузка подходов к управлению и развитию бизнеса. Вместе с АО «Аммоний» мы тщательно проанализировали их ключевые процессы, чтобы найти и исправить точки неоптимальности, понять, на каких участках процессов цифровые решения принесут максимальный операционный и финансовый эффект. Цифровая трансформация для АО «Аммоний» – это не только путь к повышению производительности и снижению затрат, это возможность иметь гибкость и скорость реагирования на происходящие изменения рынка».