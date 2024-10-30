Новые возможности совместной работы: «МТС Линк» представил инструмент для создания документов, таблиц и презентаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила об интеграции с российским офисным пакетом «Р7-Офис». Теперь пользователи «МТС Линк» могут создавать и редактировать документы, таблицы и презентации прямо в окне онлайн-встречи или в личном кабинете. Отдельно устанавливать десктопную версию «Р7-Офис» не потребуется. Об этом CNews сообщили представители «Вебинар Технологии».

Интеграция стала возможной благодаря сотрудничеству «МТС Линк» и облачного провайдера «Облакотека». Функциональность предоставляется по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS-модель) от «Облакотеки»; облачный провайдер предоставляет для проекта свою вычислительную и сетевую инфраструктуру, а также отвечает за техническое обслуживание системы и помощь пользователям.

Пользователи смогут создавать и редактировать файлы во время онлайн-встреч, не переключаясь на другие вкладки. Редактирование документа доступно всем участникам в окне встречи. При этом владельцу файла не нужно демонстрировать экран: таким образом, во время совместной работы он может заниматься другими задачами — остальным это не помешает. Документ автоматически сохраняется в файловом хранилище «МТС Линк», кроме того, его можно скачать на компьютер в любом удобном формате (например docx, xlsx, pptx, pdf и др.).

Создать документ «Р7-Офис» также можно из личного кабинета «МТС Линк» и без онлайн-встречи. Для этого достаточно перейти в облачное хранилище «МТС Линк» и выбрать нужный тип файла: документ, таблицу или презентацию. Созданный файл можно редактировать как самостоятельно, так и вместе с коллегами.

Инструмент будет полезен компаниям, которые сейчас переходят с зарубежного офисного программного обеспечения на российское или уже отказались от использования иностранных облачных сервисов, следуя корпоративным политикам. Теперь для работы с документами, таблицами и презентациями «Р7-Офис» корпоративным пользователям «МТС Линк» не потребуется дополнительно устанавливать другое программное обеспечение.

Новые возможности пока находятся в стадии тестирования и подключаются по запросу к службе технической поддержки «МТС Линк».

«Мы стремимся, чтобы экосистема «МТС Линк» закрывала как можно больше сценариев совместной работы и стала «единым окном» для всех видов бизнес-коммуникаций. Интеграция с «Р7-Офис» по SaaS-модели от «Облакотеки» — важный шаг к достижению этой цели. Мы также надеемся, что новый инструмент снимет с наших клиентов часть забот об импортозамещении офисного программного обеспечения. Доступ к редактированию файлов «Р7-Офис» будет полезен, в частности, на онлайн-встречах по командному планированию, во время мозговых штурмов, демо и ретро в методологии Scrum», — отметил руководитель продуктового направления Activation «МТС Линк» Александр Афанасьев.

«Интеграция «Р7-Офис» с платформой «МТС Линк» предоставляет пользователям облачную версию нашего офисного пакета, которая обладает всем функционалом десктопной версии. Мы рады, что теперь большая аудитория «МТС Линк» сможет работать с документами в удобном режиме, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Это позволит пользователям эффективно организовывать совместную работу и экономить время, создавая и редактируя файлы буквально в “прямом эфире”», — сказал генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников.