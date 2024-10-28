Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0

В Санкт-Петербурге на базе Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) начала работу Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научный центр компетенций создан при поддержке ГК Simetra и оснащен отечественной платформой для транспортного моделирования RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Сотрудничество Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ и Simetra началось в 2021 г. – на базе вуза появилась первая Лаборатория ИТС, где студенты под руководством опытных специалистов-практиков из Simetra получали навыки в транспортном планировании и моделировании транспортных потоков. В 2022 г. вуз при поддержке вендора также запустил магистерскую образовательную программу «Экономика и транспортное планирование экосистем». Междисциплинарная программа рассчитана на четыре семестра и включает в себя экономические и инженерные дисциплины.

Научный центр был оснащен зарубежным программным обеспечением, разработчик которого на сегодняшний день прекратил продлевать лицензии российским пользователям. Лаборатория ИТС 2.0 на базе ВИЭШ будет обучать студентов на полностью отечественной платформе RITM³. Решение является проприетарной разработкой команды Simetra, внедрено в нескольких регионах России и позволяет решать задачи мониторинга, моделирования и менеджмента транспортной системы на уровне региона, города или промышленного объекта.

«Мы рады, что наши выпускники будут выходить на рынок труда с реальными навыками в области моделирования и транспортного планирования. Сегодня, когда из России уходят зарубежные вендоры, вузам и отечественным разработчикам ПО, которое приходит на замену иностранным решениям, важно работать вместе. Это будет формировать сообщество профессионалов, которое привержено российским разработкам», – сказал Дмитрий Родионов, директор Высшей инженерно-экономической школы.

Лаборатория ИТС 2.0 работает в здании Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. В обновленном центре также улучшили технологическое обеспечение - в лаборатории установили более мощные компьютеры с новым программным обеспечением.

Эксперты Simetra продолжат читать курсы по таким дисциплинам, как «Интеллектуальные транспортные системы» и «Транспортное планирование и моделирование». Студенты получат исчерпывающую информацию о стандартах и госпрограммах, которые регулируют сегодня создание ИТС в России, освоят оформление документации для проектов ИТС, а также узнают, как оценивать отдельные мероприятия и решения в их составе.

В рамках курса о транспортном планировании магистрантам расскажут о тонкостях этого процесса, от сбора данных до формирования транспортного прогноза с учетом расчетов транспортного спроса и предложения.

«Все полученные знания будущие специалисты смогут отработать на российской платформе RITM³. В этом году Simetra отпраздновала свое 20-летие. Ежегодно в компанию приходит 10-15 молодых специалистов, и мы рады, что многие из них уже знакомы с нашими разработками и способны в короткие сроки включиться в работу над проектами. Мы ценим наше сотрудничество с Политехом и верим, что оно закладывает фундамент формирования сообщества вокруг российских технологий», - сказал Владимир Швецов, генеральный директор Simetra.