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«Контур»: проблемы и перспективы электронного документооборота в России

Российские ИТ-эксперты обсудили проблемы и перспективы электронного документооборота (ЭДО), а также вопросы использования технологий искусственного интеллекта в ЭДО. В дискуссии приняли участие представитель Минцифры России Екатерина Савина, ее коллега из Омска Екатерина Уфимцева, президент Европейской ассоциации правовых технологий и Legal-tech эксперт Хольгер Цшайге, а также директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ключевыми барьерами в цифровизации Екатерина Уфимцева назвала разный уровень цифровой зрелости в регионах и проблемы финансирования профильных проектов. Также представители органов власти и бизнеса отметили необходимость нормативного регулирования ЭДО.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Сейчас юридически значимый инструмент идентификации один — флешка с электронной подписью, которую нужно носить с собой. Это не соответствует тому уровню удобства сервисов, которое нужно пользователям. Необходимо развивать системы идентификации, биометрические системы, облачные ключи электронных подписей. Это сложные вопросы, тесно связанные с безопасностью — но их необходимо прорабатывать».

Представители органов власти также отметили, что область применения электронных документов и цифровых подписей нужно расширять. Соответствующий запрос есть и от бизнеса, и от пользователей.

Екатерина Савина, Минцифры России: «В настоящее время мы совместно с Минцифры Омской области внедряем региональный сегмент ЭДО, который планируется сделать частью ГосЭДО. Данный инструмент позволяет органам власти и организациям вести служебный документооборот в электронном виде. Если внедрять технологии искусственного интеллекта в данное решение, необходимо предусмотреть возможность автоматического заполнения карточек проектов документов, их согласования, а также возможности протоколирования совещаний в режиме онлайн».

Екатерина Уфимцева, Минцифры Омской области: «Сотрудникам госорганов 90% своего рабочего времени занимаются решением рутинных задач: отработка контрольных документов, формирование протоколов, рассмотрение обращений граждан. В случае внедрения технологий искусственного интеллекта в рамках ЭДО было бы здорово роботизировать данные процессы, тем самым снизить нагрузку на государственных служащих в рамках решений текущих задач».

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