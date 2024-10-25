«Группа Астра» и «МИРТЕК» объявляют о совместимости своих программных продуктов

«Группа Астра», участник российского рынка в области инфраструктурного ПО, и отечественный производитель умных счетчиков и программного обеспечения «МИРТЕК» подтвердили операционной системы Astra Linux и СУБД Tantor с системой RadioAccess 4. По результатам тестов, проведенных в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, оформлен сертификат, официально подтверждающий работоспособность и корректность совместного функционирования продуктов в составе единого стека. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программа RadioAccess 4 предназначена для накопления, обработки и отображения информации о потреблении электроэнергии, воды, газа и тепла. Система осуществляет автоматизированный сбор данных, оповещает пользователей о внештатных ситуациях и ведет журналы событий.

Компании продолжат совместную работу над расширением функциональности и повышением надежности.

«Партнерство «Группы Астра» и «МИРТЕК» позволяет создать уникальный продукт, полностью соответствующий требованиям по обеспечению технологического суверенитета в критически важных отраслях, таких как энергетика, — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». — Совместная работа над интеграцией наших разработок дает возможность российским предприятиям и организациям перейти на отечественное ПО, гарантируя надежность и безопасность».