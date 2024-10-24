«Газинформсервис» и ICL зарегистрировали совместный продукт в реестре Минцифры

«Газинформсервис» и «ICL Системные технологии» разработали совместный продукт — программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST», который уже прошел процесс регистрации в реестре ПАК в Минцифре России. Рь этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST», созданный на базе серверов «ICL Техно», продуктов компании «Газинформсервис» и решений других технологических партнеров, предназначен для комплексной автоматизации мониторинга ИТ-инфраструктуры. ПАК позволяет контролировать состояние оборудования, качество каналов связи, оперативно уведомлять о возникших и возможных проблемах, а также анализировать накопленные данные для повышения эффективности работы.

Решение от «Газинформсервиса» и ICL может использоваться во всех отраслях экономики, включая объекты критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях ускоренного перехода на продукты российских компаний.

«"Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST" — эффективный инструмент для обеспечения бесперебойной работы информационных систем. Совместное с ICL Системные технологии решение ориентировано на широкий круг заказчиков, но прежде всего оно для объектов КИИ. Регистрация в реестре Минцифры в свою очередь подтверждает высокое качество, надежность и соответствие нашего решения самым высоким стандартам», — отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Генеральный директор «ICL Системные технологии» Ирек Азизов: «Мы видим программно-аппаратный комплекс как вариант быстрого решения задач заказчиков и выполнение требований регуляторов, как некую "волшебную таблетку", особенно для субъектов КИИ. Мы за то, чтобы от использования ПАК, кроме гарантированной совместимости компонентов, заказчики получали еще и дополнительную ценность, например в части оптимизации ресурсов (финансовых, человеческих, временных)».

Решение «Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST» прошло тестирование совместимости всех компонентов и оптимизацию работы систем. Это обеспечивает стабильность и непрерывность работы информационных систем, что особенно важно для отраслей с интенсивным использованием информационных технологий и необходимостью обеспечивать стабильность и непрерывность функционирования ИТ-инфраструктуры.