«1С-Рарус» модернизировал систему учета в телерадиокомпании «Новый Век»

«1С-Рарус» выполнил проект внедрения новой автоматизированной системы для ведения бухгалтерского учета в АО «Телерадиокомпания "Новый Век"» на базе программы «1С:Бухгалтерия 8 КОРП». Переход на новое решение позволил реализовать автоматизацию особенностей учета в компании, сократить временные ресурсы на регистрацию первичного документооборота, повысить прозрачность учета. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Телерадиокомпания «Новый Век»» – это три телеканала, радиостанция и интернет-ресурсы, на которых транслируют новости, общественно-политические программы, телесериалы, ток-шоу, спортивные матчи, зрелищные мероприятия. В штате компании работают более 600 сотрудников. Вещание охватывает 55 млн человек, 90% контента – это программы собственного производства.

Ранее учет в компании велся с применением платформы «1С:Предприятие 7.7». Требовалось перенести начальные данные в программу, поддерживающую актуальные изменения законодательства, адаптировать ее под специфику учета: использование источников финансирования, закрытие периода по источникам, аналитика по видам поставок, большое количество нематериальных активов (телепередачи, фильмы, рекламные ролики).

Ключевые итоги проекта

Разработано и адаптировано 23 справочника и 24 вида документов. Добавлены специализированные справочники и документы: «Теле- и радиопрограммы», «Объемы вещания».

Разработано 90 отчетов, которые позволяют в один клик получить и предоставить информацию руководству. даптирован документ ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с целью ускорения массовой обработки нескольких тысяч строк НМА по заданным критериям.

Настроен постоянный обмен с «1C:Зарплата и управление персоналом 8», откуда в ежедневном формате выгружаются данные по физическим лицам. Обмен адаптирован для передачи данных по исполнительным листам.

Адаптирована процедура «Закрытие месяца» с учетом использования источников финансирования и требований к последовательности проведения операций по закрытию. Теперь закрытие месяца происходит с помощью регламентных процедур, без использования ручных операций.

Ильяс Аглиуллин, главный бухгалтер АО «Телерадиокомпания "Новый Век"»: «Командой профессионалов "1С-Рарус Казань" была проделана объемная и сложная работа по адаптации типового решения — программы "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" под специфику учёта нашего предприятия. Реализованные изменения позволили осуществить переход предприятия на новую учётную систему "безболезненно" и в оптимально короткие сроки».