CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Стратегическое партнерство ICL Techno и ВСК ускорит внедрение инновационных технологий в страховании

ICL Techno, российский производитель вычислительной техники, и «Страховой Дом ВСК», российская страховая компания, объявили о подписании соглашения. Партнеры планируют реализацию серии совместных проектов в области информационных технологий: создание цифровых продуктов на базе отечественного оборудования и ПО, обмен опытом для модернизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ICL Techno.

Еще одним направлением сотрудничества будет совместное участие топ-менеджеров компаний в различных мероприятиях - семинарах, конференциях - посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в финансовой сфере.

«ICL Techno обладает богатым опытом в разработке и производстве инновационных вычислительных решений, — сказал генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов. — Наше партнерство с ВСК позволит нам предоставить компании высококачественную и надежную технику, необходимую для эффективной работы, изучить потребности отрасли и в будущем модернизировать, улучшать и производить решения именно для страхования».

«ВСК является одним из ключевых игроков в сфере InsurTech – мы развиваем цифровые продукты и сервисы, в целом повышаем скорость обмена данными между партнерами. ИT-трансформация нашей компании нацелена на решение нескольких задач – рост бизнеса за счет масштабирования технологий и клиентской базы, а также оптимизацию внутренних процессов. И в текущих реалиях, чтобы сохранить текущие темпы цифровизации, важно расширять партнерство с отечественным ИT-компаниями. ВСК активно сотрудничает с российскими разработчиками оборудования и ПО, что позволяет обеспечить наших клиентов и партнеров надежным и бесперебойным сервисом», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК».

Соглашение о сотрудничестве между ICL Techno и ВСК станет основой для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, направленного на цифровую трансформацию страховой отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео

Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: