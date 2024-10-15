CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Аскон» заключили стратегическое партнерство в области импортозамещения и создания совместных высокотехнологичных решений для усиления российской промышленности. Партнерство подразумевает разработку инженерного ПО на базе технологической платформы Platform V и решений компании «Аскон». Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сотрудничество с «Аскон» — одним из лидеров на рынке инженерного ПО — позволит обеспечить российскую промышленность надежными и суверенными технологиями для проектирования сложных инженерных устройств. Продукты из портфолио Platform V состоят в реестре российского ПО, оптимизированы под высокие показатели производительности, отказоустойчивости и доступности, что по достоинству оценят разработчики и пользователи инженерного ПО».

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «В партнерстве с ведущими отечественными ИТ-разработчиками мы не только стремимся к технологическому суверенитету, но и нацеливаемся на создание прорывных решений для промышленности. Совместно со «СберТехом» будем исследовать возможности применения искусственного интеллекта в инженерной деятельности. Еще одним направлением сотрудничества станет проработка интеграции PLM-решения «Аскон» со средствами управления базами данных, входящими в состав цифровой платформы Platform V».

Флагманским решением «СберТеха» является цифровая платформа Platform V. Она помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Платформа позволяет разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Platform V объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Она содержит более 80 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Platform V соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

Григорий Выгон, «Выгон Консалтинг»: Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам

Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: