«СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Аскон» заключили стратегическое партнерство в области импортозамещения и создания совместных высокотехнологичных решений для усиления российской промышленности. Партнерство подразумевает разработку инженерного ПО на базе технологической платформы Platform V и решений компании «Аскон». Со стороны «СберТеха» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сотрудничество с «Аскон» — одним из лидеров на рынке инженерного ПО — позволит обеспечить российскую промышленность надежными и суверенными технологиями для проектирования сложных инженерных устройств. Продукты из портфолио Platform V состоят в реестре российского ПО, оптимизированы под высокие показатели производительности, отказоустойчивости и доступности, что по достоинству оценят разработчики и пользователи инженерного ПО».

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «В партнерстве с ведущими отечественными ИТ-разработчиками мы не только стремимся к технологическому суверенитету, но и нацеливаемся на создание прорывных решений для промышленности. Совместно со «СберТехом» будем исследовать возможности применения искусственного интеллекта в инженерной деятельности. Еще одним направлением сотрудничества станет проработка интеграции PLM-решения «Аскон» со средствами управления базами данных, входящими в состав цифровой платформы Platform V».

Флагманским решением «СберТеха» является цифровая платформа Platform V. Она помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Платформа позволяет разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Platform V объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Она содержит более 80 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Platform V соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности.