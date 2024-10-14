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В приложении «Добродел» появился электронный дневник

Теперь родители Подмосковья могут пользоваться школьным электронным дневником через приложение «Добродел». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Добродел» – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья.

«Внедрение электронного дневника в “Добродел” позволяет родителям легко и быстро получать доступ ко всей необходимой информации об успеваемости своих детей. Теперь не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков – все это собрано в одном удобном интерфейсе», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После успешной авторизации станет доступен просмотр расписания уроков на день и на неделю, информации о домашних заданиях, оценок по дате и предметам, а также рейтинга ребенка в классе.

«Кроме того, в разделе предусмотрена возможность отслеживания геолокации ребенка. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и спокойствия для родителей: они могут в любое время посмотреть, где находятся их дети», – сказала Надежда Куртяник.

Чтобы запустить функцию отслеживания геолокации, необходимо установить на телефоне ребенка приложение «Моя школа.Спутник» и пройти авторизацию через ЕСИА. Затем открыть на телефоне родителя «Электронный дневник» через приложение «Добродел» и выбрать в верхнем правом углу точку геотрекинга. При этом нужно, чтобы профиль ребенка был привязан к родительскому в МЭШ.

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