Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»

Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ГК «Русагро» – это вертикальный агрохолдинг, который занимается производством сахара, свиноводством, растениеводством и масложировым бизнесом. Управлять производствами и сквозными бизнес-процессами агрохолдингу позволяет большой перечень специализированных программных решений. В их числе – система «TALARIX Мясокомбинат», используемая на предприятиях мясного бизнес-направления (МБН) ГК «Русагро».

Успех ранее реализованных проектов в МБН стал для руководства ГК «Русагро» главным аргументом, чтобы тиражировать ERP-решение «TALARIX Мясокомбинат» на Завод утилизации. Проект выполнили специалисты компании TALARIX.

Завод утилизации биологических отходов животноводческого и мясоперерабатывающего производств входит в состав вертикально интегрированного свиноводческого кластера «Русагро – Приморье», расположен в Михайловском районе Приморского края. Завод перерабатывает боенские отходы производственных площадок в ценные белково-минеральные корма для животных, такие как мясокостная и кровяная мука и жир.

Основной целью проекта стала автоматизация оперативного производственного учета в системе «TALARIX Мясокомбинат», которая позволит сотрудникам и руководству предприятия получать актуальную и достоверную информацию о приемке входящего сырья, выпуске готовой продукции, регистрации лабораторных исследований и инвентаризации, отгрузке готовой продукции.

Кроме того, требовалось расширить функционал тиражируемой системы в части создания автоматизированного рабочего места «Выпуск муки и жира» и интеграции его с перечнем оборудования, которое отсутствует на других производственных предприятиях ГК «Русагро»: инфракрасный анализатор для определения полученного сорта муки, датчики расходомеров производственных линий и т.д.

Основной проблемой работы Завода утилизации «Русарго – Приморье» было повсеместное использование ручного труда, который, как правило, снижает общую производительность за счет влияния человеческого фактора. Множество операций, таких как: фиксирование информации о входящем сырье, передаче сырья на производство, маркировка продукции путем переписывания веса с табло весов на этикетки, определение сорта муки, оформление отгрузки по данным веса на биг-бэгах и инвентаризация, – производилось вручную. Автоматизация этих процессов и фактическое исключение любых ручных операций обеспечили компании кратное снижение риска возникновения ошибок и улучшение качества производственных процессов.

Особый интерес в рамках расширения функционала «TALARIX Мясокомбинат» представляла интеграция системы с различным оборудованием на pаводе утилизации с применением технологии веб-сервисов. Интеграция с оборудованием по производственной линии позволила точечно контролировать и оптимизировать все рабочие процессы; с лабораторным оборудованием – обеспечила контроль качества продукции и строгое соблюдение санитарных норм; с весовым оборудованием – достоверность результатов взвешивания.

По итогу проекта предприятие «Русагро – Приморье» получило возможность отслеживать актуальную информацию о ключевых производственных процессах в режиме реального времени, а также смогло оптимизировать процессы за счет создания автоматизированных рабочих мест.