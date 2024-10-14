Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября 2024 г., но на новой площадке — МИК Ломоносов.
В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний России из разных отраслей.
В программе:
- Достижение антихрупкости с помощью Low-code и реализацию экосистемного подхода на ELMA365.
- Усиление продаж и улучшение клиентского опыта (СХ) за счет сквозной автоматизации и без лишних межсистемных интеграций.
- Создание экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса.
- In-house разработка и автоматизация процессов с учетом отраслевой специфики.
- Развитие внутренних центров компетенций.
Вас ждут 8 часов бизнес-нетворкинга и интерактивные стенды с ИT-решениями от наших партнеров.
Интересно? Тогда встречаемся 5 ноября 2024 г. на «ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений»!
Бесплатная регистрация уже открыта■ erid:LjN8JuhzGРекламодатель: ООО «ЭЛМА»ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://elma365.com/ru/