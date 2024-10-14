CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Команда Минпромторга обнаружила более 50 инцидентов и расследовала свыше десятка атак

Команда отраслевого центра компетенций в промышленной отрасли Минпромторга России на базе ФГУП «НПП «Гамма» впервые приняла участие в кибербитве Standoff. Перед командой ОЦК стояла задача повысить компетенции специалистов по информационной безопасности, а также проверить готовность службы ИБ к противодействию реальным кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Специалисты начали подготовку к кибербитве за несколько месяцев до ее начала: сформировали команду, распределили роли между участниками, прошли обучение по работе со средствами защиты информации, которые представлены в инфраструктуре Standoff, и разработали стратегию противодействия кибератакам. Кроме того, команда заранее отработала процесс взаимодействия и определила наиболее оптимальную последовательность действий при обнаружении инцидентов.

«В ходе Standoff 13 мы защищали металлургическую отрасль и за четыре дня кибербитвы расследовали 18 атак белых хакеров, обнаружив 51 инцидент, — отметил представитель команды ОЦК. — Наши специалисты столкнулись с большим количеством хакерских тактик и техник. Это позволило лучше понять современный ландшафт киберугроз, актуализировать знания и наладить взаимодействие внутри коллектива. Для нас мероприятие стало не только возможностью отработать свои навыки, но и обменяться опытом с ведущими экспертами в области безопасности».

«За несколько дней на Standoff специалисты имеют дело с таким количеством атак, с каким не соприкасаются и за год в своей работе, — сказала Елена Молчанова, бизнес-лидер киберполигона Standoff. — Мы строим на полигоне копии реальных инфраструктур с настоящими промышленными контроллерами и другим оборудованием, а синие команды расследуют атаки белых хакеров и выявляют инциденты. Некоторые из них, например, аварию на производстве, можно увидеть своими глазами на макете. Такой подход — это не только возможность быстро прокачать навыки службы ИБ, но и отличный тимбилдинг, который позволяет экспертам по-новому взглянуть на свою работу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

«Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: