Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)

Вышел новый модуль российской Low-Code платформы Citeck, позволяющий без программирования создавать любое количество независимых внешних порталов. Такие порталы используются для взаимодействия и обмена информацией компании с подрядчиками, партнерами, клиентами, дистрибьюторами и другими внешними пользователями, что значительно ускоряет согласование документов, обмен файлами, прием и обработку сообщений и решение других задач. Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Внешний портал от Citeck избавляет сотрудников от рутинных задач по переносу документов и информации из одной системы в другую и при этом гарантирует безопасность данных, так как является отдельным независимым экземпляром системы и непрерывно синхронизируется с основным экземпляром системы по защищенному протоколу.

Портал сохраняет интерфейс платформы и может включать любые ее функциональные возможности — отправку заявок в техподдержку, партнерский отдел или отдел продаж, согласование документов, обмен файлами, взаимодействие с сотрудниками, работающими удаленно, и так далее. Создание и настройка портала осуществляются с помощью инструментов No-Code, то есть полностью без программирования: достаточно указать необходимые для конкретного портала типы данных и их атрибуты и выбрать доступные внешним пользователям действия. Доступ внешних пользователей к порталу осуществляется через браузер с любых устройств или через мобильное приложение.

Технические характеристики и функциональные возможности портала позволяют закрывать широкий спектр бизнес-задач. Например, крупный поставщик тканей создает партнерский портал для своих контрагентов. Партнер проходит регистрацию и двухфакторную аутентификацию, затем отправляет заявки на доступ к материалам — каталогам продукции из Италии, Китая и Турции. Администратор одобряет заявки, и партнеру становятся доступны необходимые каталоги. На этом же портале он может оставить запрос на оптовые цены или отправку образцов, подгрузить карточку компании и согласовать документы.

«Использование внешних порталов помогает компаниям быстрее и эффективнее взаимодействовать с внешними пользователями. При разработке модуля мы сосредоточились на удобстве и безопасности решения, поэтому для создания новых порталов не требуются навыки программирования, а защищенность внутренней информации обеспечивается за счет изолированности порталов от основного экземпляра системы», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.

Citeck — Low-Code платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает 18 готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложений, в т.ч. без навыков программирования. С 2024 г. входит в продуктовый портфель SL Soft.