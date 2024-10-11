Треть россиян собираются интегрировать искусственный интеллект в свою работу в течение ближайших трех лет

Согласно исследованию компании АО «Деловая среда» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, на сегодняшний день около 19% россиян активно используют ИИ в своей работе. Еще 26% задействуют его не на полную мощность, оставляя возможности для дальнейшего развития. Четверть респондентов (25%) пока не используют нейросетевые модели, но хотят это сделать в будущем. В то же время 30% участников опроса сообщили, что не видят необходимости в интеграции ИИ в свою деятельность и не планируют этого в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители АО «Деловая среда».

Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие 37965 пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co в сентябре-октябре 2024 г. а также по итогам анализа свыше 250 тыс. ИП и ООО, открытых через сервис «Деловая среда» (дочерняя компания Сбербанка) в 2023 и 2024 гг.

38% респондентов отметили, что в их компаниях ИИ чаще всего применяется для анализа данных. У 20% – для автоматизации процессов, а 19% используют для отслеживания трендов. Маркетинг и реклама (11%), обслуживание клиентов с помощью чат-ботов (9%) и прогнозирование спроса (3%) – менее распространенные направления для использования ИИ.

Большинство опрошенных заняты в сфере информационных технологий (20%), за которой следуют торговля (13%), профессиональные услуги (10%), образование (9%), строительство (7%), реклама (4%), сельское хозяйство (2%) и общепит (1%).

«Опрос, проведенный среди представителей различных отраслей, показал, что использование искусственного интеллекта становится важным инструментом в бизнесе, хотя его интеграция все еще сопряжена с рядом трудностей. Большинство опрошенных заняты в ИT-сфере, и согласно данным нашего сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, эта сфера в 2024 г. остается в топ-10 самых популярных у предпринимателей. Число тех, кто в этом году зарегистрировал ИП или ООО для того, чтобы заниматься ИT, выросло на 13%», – сказал глава АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Согласно данным «Деловой среды», с начала 2024 г. чаще всего россияне открывали бизнес в сфере розничной торговли, пассажирских и грузоперевозок, оптовой торговли, стройки, операций с недвижимостью, общепита и персональных услуг.

Основные преимущества, которые компании видят в использовании искусственного интеллекта, связаны с оптимизацией бизнес-процессов, так ответили 34% участников опроса. Почти столько же респондентов (33%) считают, что ИИ помогает значительно повысить производительность труда. Среди других важных преимуществ: снижение затрат (17%), повышение качества товаров и услуг (10%), а также улучшение клиентского опыта (6%).

Однако интеграция нейросетевых моделей сопровождается рядом трудностей. Более половины респондентов (54%) сталкиваются с проблемой нехватки знаний и навыков среди сотрудников. У 24% компаний отсутствуют задачи, которые можно было бы делегировать ИИ. Еще 9% отметили сопротивление со стороны сотрудников и нехватку времени на реализацию подобных проектов, а лишь 4% считают основным препятствием высокие затраты на такую интеграцию.

Что касается сроков, то мнения о полном применении ИИ разделились. Каждый пятый респондент (20%) считает, что для этого потребуется менее года, 28% полагают, что процесс займет от 1 до 5 лет. Вариант «более 5 лет» выбрали 17%. Однако значительная часть участников (35%) не смогла дать точного прогноза.

Опрос наглядно продемонстрировал, что, несмотря на наличие некоторых барьеров, таких как недостаток знаний и навыков, искусственный интеллект уверенно входит в повседневную бизнес-практику. Компании все чаще видят в ИИ не только инструмент для улучшения производительности и оптимизации процессов, но и возможность для стратегического развития.

«Деловая среда» проанализировала порядка 250 тыс. ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.

Опрос интернет-пользователей прошел на медиаресурсах Rambler&Co с 26 сентября по 3 октября 2024, г охват составил 37965 респондента, среди которых 60% мужчин и 40% женщин. 66% участников опроса работают в найме, в то время как 34% ведут собственный бизнес.