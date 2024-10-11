SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономить 3 44 часа трудозатрат и 3,5 млн руб. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного продуктового портфеля. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Реализация пилотного проекта была завершена всего за месяц, с начала промышленной эксплуатации в апреле 2024 г. было запущено восемь роботов. Роботизация затронула практически всю деятельность компании — от подразделений продаж и логистики до ИТ-службы и бухгалтерии. Это позволило АЗС «Татнефть» перераспределить время сотрудников с рутинной работы на решение более интеллектуальных задач.

Программные роботы Robin автоматизировали взаимодействие с пакетом офисного ПО и «1С» — например, робот для экономического отдела формирует сводный файл в табличном формате по оценкам выполнения KPI. Роботы для отдела оптовых продаж ежедневно принимают заявки из почты на отгрузку нефтепродуктов, затем формируют и рассылают общий перечень с распределением по филиалам. На следующем этапе происходит автоподписание в «1С» заявок на отгрузку нефтепродуктов.

Роботы используются и при работе с оператором фискальных данных — они ищут в ОФД чеки и дополняют отчет по чекам с ошибками суммой, количеством и наименованием позиции. Программные роботы Robin также удаленно подключаются к кассе и формируют чек коррекции по выдаче наличных. Кроме того, виртуальные помощники могут осуществлять поиск УПД по списку договоров в «Контур.Диадок» и отправлять их на согласование.

При выборе платформы для автоматизации АЗС «Татнефть» было важно наличие No-Code режима, который позволяет настраивать программных роботов без привлечения разработчиков и ИТ-специалистов. Для этого 15 сотрудников компании прошли курсы по роботизации на платформе Robin, а уже через месяц собственными силами собрали первого робота для HR-отдела. Робот ежедневно следит за нарушениями трудовой дисциплины в системе контроля и управления доступом и отправляет отчет.

«Автоматизация с помощью платформы Robin позволила нам в кратчайшие сроки провести пилотный проект и приступить к эксплуатации роботов. В планах — покрыть все текущие потребности в роботизации и искать новые направления, где роботы могут сильно упростить работу сотрудников. Другая задача — расширить число специалистов по роботизации. Программные роботы должны стать стандартным инструментом в работе, таким как почта или СЭД», — сказал Максим Комаров, директор ООО «Татнефть-АЗС Центр».

«В совместном проекте ГК Softline и SL Soft для АЗС «Татнефть» реализовали возможность создания программных роботов на платформе Robin рядовыми сотрудниками. Для этого мы обучили специалистов работе в No-Code режиме. Это позволило компании оперативно закрывать потребности в автоматизации процессов, их трансформации, повышении качества работы и уменьшении рутинных операций», — отметил Дмитрий Маньшев, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами ГК Softline.

«Платформа Robin отлично подошла для автоматизации сложных задач и сквозных процессов АЗС «Татнефть». При разработке платформы мы фокусировались именно на No-Code режиме, который позволяет самостоятельно и быстро настраивать программных роботов. Такая роботизация дает возможность оптимизировать бизнес-процессы силами имеющегося коллектива без привлечения разработчиков», — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft.