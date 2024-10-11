CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Российский нефтегазовый бизнес в 2023 году инвестировал в цифровизацию 53 млрд рублей

Аналитическое агентство холдинга Т1 представило результаты исследования российского нефтегазового сектора по итогам 2023 г. В ходе анализа они рассмотрели 381 компанию корпоративного сегмента из базы Агентства инноваций Москвы. Команде удалось выявить как общий объем инвестиций и средний уровень цифровизации по рынку, так и глубину проникновения технологий и тренды в развитии. Об этом CNews сообщили представители Т1.

В основе исследования – анализ сведений об использовании цифровых технологий (итогов статистического наблюдения по форме № 3-информ, опубликованных на официальном ресурсе седьмого августа 2024 г.) Федеральной службы государственной статистики (далее Росстат) по результатам 2023 г. Данные Росстата об использовании цифровых технологий представлены в агрегированном виде на основе предоставленной отчетности юридическими лицами.

Так, по итогам 2023 г., затраты на цифровую трансформацию компаний из нефтегазового сектора составили 53 млрд руб., что на 17% выше, чем годом ранее. При этом, большая часть (43,8%) затрат пришлась на приобретение, адаптацию и интеграцию ПО, 19% из которых — на российское, в том числе на его кастомизацию.

«С началом импортозамещения траты на цифровизацию в нефтегазовом секторе, ожидаемо, выросли. Компаниям необходимо не только переходить на российское ПО, так как западные решения остались без технической поддержки и возможности обновления — что увеличивает уязвимости в области информационной безопасности, но и менять оборудование и внедрять современные технологии, которые упрощают и автоматизируют процесс. Все это суммируется с ежегодными постоянными расходами, которые также возрастают из-за естественной инфляции. Поэтому, мы предполагаем, что динамика инвестиций по итогам 2024 г. в цифровую подготовку сохранится на том же уровне и составит от 10 до 20%», — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора холдинга Т1.

С учетом ежегодного роста киберугроз и утечек данных, влияющих не только на имидж компаний, но и на непрерывность процессов, бизнесу крайне важно стабильно инвестировать в информационную безопасность. По итогам 2023 г., вложения в ИБ составили лишь 4,35 млрд от общей выручки. Это, как считают аналитики, критически мало, так как большая часть объектов относится к критической инфраструктуре, требующей особенной защиты. Топ-3 наиболее популярных средств защиты данных: электронная подпись (90%), средства строгой аутентификации (85%) и брандмауэр (76%). Также бизнес активно смотрит в сторону систем обнаружения вторжений (57%) и инструментов анализа и контроля защищенности (46%).

В силу низкого уровня проникновения технологий в отрасль, искусственный интеллект, цифровые двойники и промышленные роботы используются наименее редко, их доли — 6,7%, 6% и 4%, соответственно. При этом бизнес, использующий ИИ, применяет его в части компьютерного зрения — 59,1% игроков — и для автоматизации процессов — половина компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

«Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: