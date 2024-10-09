Подмосковная система с ИИ выявила свыше 24 тыс. случаев стихийной торговли

Искусственный интеллект выявил более 24 тыс. случаев незаконной торговли в Подмосковье. Из них 16,9 тыс. нарушений успешно устранены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области ИИ-технологии стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства. Что, в свою очередь, создает равные условиях для всех предпринимателей», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет объекты уличной торговли. После этого он сохраняет видеокадр и автоматически создает задание на проверку территории. Ответственный работник администрации муниципалитета выезжает на место предполагаемой торговли, осматривает его и подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Затем информация передается модератору, который контролирует результаты проверки.

К проекту подключено свыше 6 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион». Система ИИ-контроля за несанкционированной торговлей действует в Подмосковье с мая 2023 г. За это время количество жалоб по данной теме сократилось на 12%.

Все региональные ИИ-проекты и успешные практики применения умных технологий в других субъектах России представлены на портале «Цифровое Подмосковье».